Plusieurs jeux Syphon Filter ont été listés sur PlayStation 5 et PlayStation 4 en Corée. Un comeback qui n'est pas étranger avec le lancement du PS Plus Premium.

Ce n'est pas un nouveau jeu mais au moins, les fans vont pouvoir renouer avec l'agent Gabriel Logan. En effet, quatre titres Syphon Filter s'apprêtent à être disponibles sur les consoles PlayStation.

PS Plus Premium : les jeux Syphon Filter arrivent sur PS5 et PS4

Comme avant chaque sortie ou ressortie de jeux, les organismes de classification de différents pays mettent à jour leurs bases de données. Direction la Corée où le comité en charge de cette paperasse a enregistré Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter : Logan's Shadow et Syphon Filter : Dark Mirror sur PS5 et PS4.

Un retour anodin ? Non. Il faut y voir un signe évident qu'ils seront ajoutés dans le PS Plus Premium, l'offre la plus chère qui permet de (re)découvrir la bibliothèque PS1, PS2, PS3 et PSP. Les quatre volets de la licence recensés seront probablement disponibles à compter du mois de juin, période de lancement du nouveau PlayStation Plus.

La série aura indéniablement marqué de son empreinte les consoles PlayStation, en particulier les deux premiers épisodes, et beaucoup de joueurs ne seraient pas contre un VRAI comeback de ce TPS d'action / infiltration.

Et un nouveau jeu ?

La série Syphon Filter pourrait-elle revenir dans un volet totalement inédit ? Tout est possible, mais ce serait sans ses créateurs. Jeff Ross, ex-Bend Studio qui a rejoint les équipes de Tomb Raider, avait refusé de réfléchir à un nouveau jeu. La motivation n'était tout simplement pas là et il ne voyait pas du tout comment relancer la franchise.

On m'a demandé s'il n'y avait pas une autre licence que l'on pourrait reprendre, et la seule autre dont nous disposions était Syphon Filter. Mais honnêtement, je n'avais aucune idée sur la manière de relancer la franchise. Et cela ne m'intéressait pas du tout. Jeff Ross, réalisateur de Days Gone

Qui pour prendre la relève ? Naughty Dog ? Uncharted 5 devrait déjà bien occuper le studio. La nouvelle équipe PlayStation de San Diego pourrait éventuellement s'y atteler, mais encore faut-il le vouloir et avoir de bonnes idées. En attendant, il faudra donc vous satisfaire des vieux jeux sur votre télé 4K flambant neuve.

Etes-vous intéressés par un retour de la série ? Allez-vous vous abonner au PS+ Premium pour la (re)découvrir ? Dites nous tout en commentaires.