Il y a quelques jours, avant la cérémonie des Game Awards, Microids avait annoncé que Syberia The World Before serait reporté à 2022. Encore du peaufinage en vue donc.

Syberia The World Before (Le Monde d'avant) est donc désormais prévu pour l'année 2022, sans autre précision. C'est en effet ce qu'a annoncé il y quelques jours Microids. Rappelons que le titre "était initialement prévu pour le 10 décembre dernier, et que donc il n'en sera rien... A moins d'un miracle de Noël ? Eh non, perdu !

Message de service

C'est donc par un message en bonne et due forme, reproduit ici-bas, que l'éditeur français a confirmé l'information :

Syberia The World Before retardé à 2022

Comme vous venez de le lire, car on vous fait confiance, Syberia The World Before verra ainsi le jour au cours du premier trimestre 2022. L'idée, est comme souvent, "d'améliorer l'expérience de jeu", et ainsi "offrir une aventure immersive et fidèle à l'univers de Benoît Sokal", dessinateur de la saga.

Rappelons que Syberia est une saga acclamée par la critique et qui a vu le jour pour la première fois il y a près de vingt ans. Elle fut créée par le regretté scénariste et dessinateur Benoît Sokal. Ce nouvel épisode devrait ainsi proposer aux joueurs de découvrir la suite des célèbres aventures de l’héroïne Kate Walker.

Super saga ?

Le pitch du jeu, puisque vous nous l'avez demandé, est le suivant. Au cours d’un périple riche en rebondissements et alors que l’influence de l’Ombre Brune ne cesse de se répandre en Europe, il vous faudra découvrir quel lien unit Kate Walker et Dana Roze. Deux personnages qui affronteront des menaces à travers deux temporalités distinctes...

Plus précisément... Nous sommes à Vaghen, en 1937 : Dana Roze est une jeune fille de 17 ans, qui démarre une brillante carrière de pianiste. Mais son avenir s’assombrit alors que la menace fasciste de l’Ombre Brune plane sur l’Europe, à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale...

Bref, plus que jamais, pour en savoir bien plus, rendez-vous au premier trimestre 2022 !