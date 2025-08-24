Parmi les jeux qui font sensation pendant cette Gamescom 2025, on retiendra Swords of Legends, une nouvelle production prometteuse en provenance de la Chine.

Le marché vidéoludique chinois commence véritablement à sortir de sa coquille pour conquérir l'Occident. Les productions inédites se multiplient et se montrent prêtes à sortir du territoire asiatique. C'est même le cas pour des licences reconnues qui n'avaient pas encore posé le pied chez nous, à l'instar de GuJian. Cependant, son arrivée dans l'hexagone et dans le reste du monde se fera sous l'étendard d'un quatrième opus finalement nommé Swords of Legends.

GuJian 4 devient Swords of Legends

L'action-RPG est un genre qui a visiblement de beaux jours devant lui, a fortiori en provenance du marché chinois ! Les propositions s'accumulent au risque parfois de se ressembler. Nous vous parlions encore cette semaine de Where Winds Meet, tandis que Wuchan Fallen Feathers sortait pas plus tard que le mois dernier. Or, ces deux nouveaux venus devront prochainement compter sur la concurrence de Swords of Legends.

Une autre tendance se dessine également dans les jeux venus de ce coin du monde : l'omniprésence du folklore chinois ! Ici, vous devrez accomplir une grande quête dans une ambiance médiévale et ésotérique. Votre mission sera d'accompagner les âmes des morts vers l'au-delà en passant d'une dimension à une autre. Comme le montre le trailer, le titre proposera des combats de boss spectaculaires. Mais, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un Souls-like.

Après l'opus Online du même titre, Swords of Legends va relever le défi d'imposer au monde entier la formule déjà éculée par trois précédents opus : les GuJian. Cependant, pas de panique. Si vous ne connaissez pas cette licence peu diffusée en dehors des frontières chinoises, en dépit de ses versions anglaises disponibles sur Steam, ce quatrième épisode racontera, comme les anciens, une histoire indépendante bien à lui.

Pour finir de rassurer les curieux, le jeu s'annonce déjà comme une expérience « solo premium » à destination des consoles et du PC. Pas de version mobile prévue et l'éditeur Wangyuan Shengtang tient à le faire comprendre : ce n'est pas non plus un free-to-play. Nous pouvons dès lors espérer un titre ambitieux et complet. Une question reste cependant en suspens : celle de la date. Pour l'instant, Swords of Legends n'affiche aucune fenêtre de sortie. Mais, quatre ans après son annonce originelle en tant que GuJian 4, nous pouvons nous attendre à ce qu'il ne tarde plus tant.