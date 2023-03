Pour fêter dignement les 10 ans de Sword Art Online, Bandai Namco date le nouveau jeu Last Recollection avec un trailer qui revient sur l'histoire de la franchise.

Sword Art Online, une œuvre du japonais Reki Kawahara, entre dans dixième année d'existence. Une étape clé qui sera célébrée avec un jeu vidéo inédit.

Sword Art Online Last Recollection pour les 10 ans de la série

C'est à travers une longue bande-annonce que Bandai Namco retrace l'histoire de l'anime et des jeux Sword Art Online. Une vidéo qui regarde en arrière pour mieux préparer le futur avenir de la licence dans le monde vidéoludique. D'ici quelques mois, l'éditeur nippon sortira Last Recollection, un nouveau titre qui fait suite à Alicization Lycoris.

Dans cette version alternative de l'anime Sword Art Online, les joueurs seront invités à rejoindre l'Underworld War et découvrir de nouveaux personnnages.

Les élans de l'âme, l'histoire de la « vie ». La fin approche pour l'Underworld, une dimension virtuelle créée afin d'améliorer l'IA suprême connue sous le nom d'A.L.I.C.E. La guerre de l'Underworld entraîne le monde des hommes dans une lutte à mort contre le Dark Territory.

Au milieu de ce chaos, un mystérieux chevalier noir venu du Dark Territory apparaît accompagné d'une jeune fille. Serait-elle la clé d'un avenir radieux, ou va-t-elle sceller définitivement le sort de ce monde ? Dans ce jeu d'action-RPG, les joueurs incarnent Kirito, personnage principal tiré de l'anime Sword Art Online, et partent à l'aventure avec leurs amis afin de sauver le monde virtuel d'Underworld, menacé par un terrible destin. Via Steam.

Crédits : Steam.

Une date de sortie pour la fin 2023

Impatients ? Bandai Namco annonce que Sword Art Online Last Recollection sera disponible le 6 octobre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.