La Nintendo Switch Pro refait à nouveau parler d’elle. La prochaine console du constructeur supporterait la 4K et aurait montré ce qu’elle avait dans le ventre avec le dernier trailer de Zelda Breath of the Wilds 2. Big N nie son existence, et pourtant la firme japonais de la marque vient de déposer une marque allant dans ce sens.

NSW, un acronyme pour la Nintendo Switch Pro ?

Les rumeurs autour d’une Switch Pro ou d’une Switch 2 sont nombreuses et contradictoires. Certains estiment que la console hybride n’aurait pas de simple upgrade et que l’entreprise proposerait un tout nouvel hardware, tandis que d’autres affirment l’inverse. De son côté, Nintendo vient donner matière à réflexion en déposant la marque NSW. Non vous n’avez pas mal lu, il ne manque pas un f. Big N semble ici avoir enregistré l’abréviation de sa future console qui pourrait cacher une New Switch.

Une théorie plausible, puisque la firme japonaise avait déjà utilisé une appellation similaire à l'époque avec la New 3DS. On peut donc y voir un indice concernant celle qu’on appelle jusque-là la Switch Pro et qui pourrait adopter une stratégie identique. Plus de puissance, une meilleure ergonomie et de nouvelles fonctionnalités, mais qui cohabiterait avec les modèles existants. Tout ceci n’est pour l’instant que pure spéculation à ce stade, mais Nintendo semble bien préparer une nouvelle Switch. Le très sérieux Bloomberg affirmait d'ailleurs que les développeurs avaient reçu des kits pour la Switch Pro. Affaire à suivre...