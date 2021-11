Après les commercialisations successives de NES et Super Nintendo Mini, les fans de la maison de Mario espéraient logiquement la sortie d’une Nintendo 64 Mini. Mais le Nintendo Switch Online est arrivé entre temps. Et avec lui, le besoin de Nintendo de générer des abonnements. Le catalogue de la Nintendo 64 a donc été utilisé comme moyen d’attirer des joueurs vers son service. Mais malheureusement pour les premiers abonnés à Nintendo Switch Online + pack additionnel, l’expérience de jeu N64 sur Switch n’est pas parfaite. Et Nintendo en a bien conscience.

Nintendo s’est récemment exprimé au sujet des critiques émises à l’endroit de l’émulation Nintendo 64 sur Switch. Plus précisément, c’est Doug Bowser, le président de Nintendo of America qui a commenté la chose de manière officielle. Interrogé par le site The Verge à propos de remarques de joueurs concernant la piètre qualité de l’émulation Nintendo 64 sur Switch, Doug Bowser a répondu :

Nous cherchons en permanence des moyens de rendre meilleurs nos fonctionnalités en ligne et ces jeux. Ainsi que de proposer davantage de valeur ajoutée via l’ajout de services et jeux supplémentaires. Nous prenons les retours très au sérieux et continuons de chercher des moyens d’améliorer les performances d’une manière générale. Il est pour nous question de qualité et de proposer de l’excellent contenu avec un excellent rapport qualité-prix.

Je vous ai compris

Les personnes concernées peuvent noter que Doug Bowser ne donne pas d’échéancier de mise en place des améliorations. Il ne précise pas non plus ce qui va être amélioré. Il est en revanche positif de noter que Nintendo ne compte a priori pas en rester là.

Pour rappel, les problèmes dont se plaignent les abonnés Nintendo Switch Online + pack additionnel sont nombreux. Soucis de gestion de la transparence et du brouillard, impossibilité de personnaliser le mapping des boutons, baisses de framerate, plantages, ou encore lag figurent parmi les choses qui nuisent à l’expérience lors de l’utilisation de jeux Nintendo 64 sur Switch.

Les premiers jeux Nintendo 64 proposés via Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

D’autres jeux Nintendo 64 à venir sur Switch

Cette situation fait d’autant plus râler que l’accès à ces jeux N64 a un coût. La souscription annuelle à Nintendo Switch Online + pack additionnel coûte 39,99 euros (69,99 euros pour l’abonnement familial). Le NSO standard ne coûte "que" 19,99 euros par an (34,99 euros pour l’offre familiale). Bien évidemment, ce dernier ne permet pas de jouer aux jeux Nintendo 64.

Pour terminer, rappelons qu’un récent datamining a supposé que Nintendo prévoit pour l’instant d’ajouter 38 jeux Nintendo 64 à NSOPA. La situation peut cependant changer en fonction du succès remporté par le service.

Que dites-vous de ces déclarations de Doug Bowser ? Vous satisfont-elles ? Avez-vous souscrit un abonnement à Nintendo Switch Online + pack additionnel ? Si oui, avez-vous rencontré des problèmes avec les jeux Nintendo 64 ? Si non, pourquoi ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.