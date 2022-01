Le succès de la Switch est tel que la console transportable pourrait bientôt dépasser les ventes de la Wii, que l'on pensait pourtant bien solides, et amenées à durer. Interviewé par le site du Figaro, le président de Nintendo France Stéphane Lavoué s'est en effet félicité d'avoir passé la barre des six millions de consoles vendues en France, et entend désormais faire tomber le record maison.

Switch, vous avez dit Swiitch ?

Avec 6,1 millions de Switch déjà écoulées (dont 4,9 pour le seul modèle "vanilla" de 2017) sous nos latitudes, Nintendo n'est en effet plus qu'à 200.000 unités du record établit par la Wii au milieu des années 2000. Au micro du Figaro, Stéphane Lavoué se permet même d'anticiper les prochaines étapes majeures dans la vie de la console :

Elle dépassera les scores de la Wii d'ici le printemps, et nous visons un total de 7 millions de ventes d'ici la fin 2022. Ce serait une performance historique.

On apprend également que les ventes semblent ne pas faiblir, quand bien même la Switch s'apprêterait à fêter son cinquième anniversaire. Nintendo déclare en effet avoir vendu 1,3 millions de consoles durant l'année 2021, soit un tout petit peu moins que le record de 2020 à 1,4 millions. Et merci le confinement.

Mais parce que tout ne saurait être aussi rose que Kirby, même dans le monde merveilleux de Nintendo, le président de Nintendo France concède tout de même une faiblesse. Comme tous les autres acteurs du secteur, Nintendo subit de plein fouet la pénurie de semi-conducteurs qui touche toute l'industrie de la high-tech :

Il y a encore des nuages à l'horizon. La Switch Oled est toujours difficile à trouver en magasin en ce début d'année, et nous n'avons aucune certitude sur les futurs approvisionnements.

Une console difficile à trouver en rayon ? Voilà qui n'est pas justement sans rappeler les premiers Noël de la Wii !