Depuis la mise en vente de la Nintendo Switch, beaucoup de joueurs ont été confrontés au problème du Joy-Con Drift. En quelques mots, il s’agit d’un souci qui se matérialise en jeu ou dans l’interface de la console par un drift continu du Joystick, comme si vous l’actionniez sans discontinuer. Forcément cela vient nuire à la qualité de jeu et tout simplement au plaisir. Pour résoudre le soucis, certains parlent d'un simple coup de WD40, d'autres de l'ajout d'un simple carton (pour les plus bricoleurs d'entre vous). Toujours est t-il que le soucis est la cible d'une récente étude d'un groupe de consommateurs anglais.

Une usure responsable du problème ?

Plus précisément il s'agit du groupe de consommateurs Which qui est un peu l'équivalent de notre 60 Millions de Consommateurs (un peu différent toutefois). D'après eux, le groupe a trouvé des preuves que le Joy-Con drift de la Nintendo Switch est probablement causé par un défaut mécanique, soit un défaut de conception fondamental de la console. La recherche a révélée que les circuits imprimés en plastique du Joy-Con présentaient une usure notable des points de contact du curseur du joystick, même après quelques mois. C'est cette usure en question qui semble créer le problème de Joy-Con drift de la Nintendo Switch. De plus, de la poussière et d'autres contaminants ont été trouvés dans les composants internes de la console. Et cela malgré les tentatives de Nintendo d'étanchéifier ces zones.

Un plan de compensation pour les possesseurs de Switch

En conséquence de quoi, l'organisation a demandée à Nintendo de créer un plan de compensation ou de remboursement à tous les consommateurs britanniques qui peuvent prouver qu'ils ont acheté un Joy-Con de remplacement en raison d'un Joy-Con drift depuis 2017. Il est également demandé à Nintendo de proposer une réparation ou un remplacement "sans hésitation" de tous les Joy-Cons qui ont développé ce problème depuis 2017.

Nintendo a répondu officiellement à cette demande en expliquant :