Il fut un temps pas si lointain où la découverte d'une nouvelle console sous le sapin était synonyme de plaisirs vidéoludiques quasi immédiats : il suffisait alors de se brancher sur une prise secteur et d'enfoncer proprement sa cartouche pour découvrir un nouvel univers. Mais à l'instar de la Switch, nos consoles modernes ne se prêtent que très peu à l'exercice du plug-and-play. Nintendo prend donc les devants, et adresse un précieux conseils aux futurs joueurs du 25 décembre.

Nintendo Futé voit rouge

L'astuce est finalement simple, et nous rappelle un célèbre diction affirmant qu'il ne faut jamais trop remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Sans surprise, c'est le compte japonais du constructeur qui a fait preuve de la plus grande prévoyance :

Ce weekend, l'accès des serveurs dédiés à la Nintendo Switch sera saturé, et il se peut que vous ne parveniez pas à créer immédiatement votre compte Nintendo. Si vous prévoyez d'utiliser l'un des modèles de la famille Nintendo Switch, nous vous recommandons de créer votre compte en avance.

Et le constructeur ne manque pas de renvoyer vers la page tutorielle qui détaille pas-à-pas les étapes et prérequis pour créer en avance son compte Nintendo. Allez, profitez-en : il vous reste encore quelques heures pour éviter la terrible saturation des serveurs au matin du 25 décembre, et ainsi passer pour le plus organisé des héros du quotidien ! Ça aussi, c'est cadeau.