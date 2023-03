La Nintendo Switch 2 refait une nouvelle fois parler d’elle. Dernièrement, la prochaine console fait les gros titres à travers des rumeurs. Rétrocompatibilité, annonce, date de sortie, tous les sujets semblent avoir été écumés par les insiders, leakers ou autres analystes. Cette fois, c'est le patron de la branche américaine de l'entreprise qui y est allé de son petit teasing.

La Nintendo Switch 2 doit surprendre les joueurs

La Nintendo Switch a encore de beaux jours devant elle. Selon Doug Bower, à la tête de Nintendo America, la console hybride est bien partie pour rester dans le paysage encore quelques années. Il explique en effet que la machine est encore trop populaire pour être remplacée. La firme prévoit encore d’en vendre des millions en 2023 et a même accéléré la production en marge de la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Un succès que la Switch doit à son caractère unique, permettant de jouer chez soi depuis sa télé comme en mode portable. Une singularité que la Nintendo Switch 2 devra retrouver selon le cadre de la firme japonaise.

Interrogé sur la prochaine console de Nintendo par le média AP, Bowser botte en touche en expliquant qu’il n’a rien à annoncer pour le moment sur le sujet. En revanche, il explique que la Nintendo Switch 2 devra réussir à créer la surprise comme sa grande sœur en introduisant de nouvelles façons de jouer, que l’on ne retrouve pas spécialement chez la concurrence. « L’une des choses que nous cherchons constamment à faire, c’est de surprendre et d’enchanter les joueurs. Comment pouvons-nous introduire de nouvelles façons de jouer ? C’est ça que nous gardons toujours à l’esprit », explique le patron de Nintendo America.

Du ray tracing pour la prochaine console ?

Comment cela se matérialisera-t-il ? La question reste entière, la firme japonaise ne souhaitant pas communiquer sur le sujet pour le moment. Pour mémoire, si l’on se fie aux dernières rumeurs, la Nintendo Switch 2 devrait proposer un véritable bond graphique avec la prise en charge du SoC Tegra 239 et de ses huit cœurs couplés à un GPU s’appuyant sur l’architecture Ampère, soit la même que les GeForce RTX 3000.

Plus grossièrement, la prochaine machine pourrait assurer la prise en charge native du ray tracing et le support du DLSS 2.2. La console serait prévue pour 2024 et devrait sortir en même temps que le second DLC de Pokemon Ecarlate. Pour des informations officielles, il faudra en revanche patienter.