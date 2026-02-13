Il y a sans doute certains possesseurs de Switch et de Nintendo Switch 2 qui se réveillent avec le sourire aux lèvres aujourd'hui. La console du constructeur japonais a en effet fait l'objet d'une grosse annonce. Elle s'apprête à accueillir dès le mois de mars deux épisodes d'une licence culte. Cette série historique, encensée par toute une génération de joueurs, va à nouveau débarquer sur Switch et Switch 2 dans une toute nouvelle version.

Deux autres épisodes de Legacy of Kain vont débarquer sur Switch

Pour ceux qui ont grandi avec le jeu vidéo dans les années 90, il est une licence assez particulière qui a une place chère dans le coeur de beaucoup de joueurs. Cette licence, c'est Legacy of Kain, créée par Silicon Knights puis Crystal Dynamics à partir de 1993. Les aventures de Kain et Raziel ont en effet accompagné des millions de joueurs à travers le monde, dans un jeu de plateforme encore cité aujourd'hui comme une véritable référence du genre. Et bientôt, les joueurs de Switch et Switch 2 pourront y goûter à nouveau.

Deux nouveaux portages de Legacy of Kain ont été annoncé hier sur consoles, et notamment sur Nintendo Switch et Switch 2. Ce n'est pas la première fois que la série fait irruption sur la console de Nintendo. Fin 2024, les fans pouvaient en effet poser la main sur Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered. Une compilation de deux épisodes, remis au goût du jour pour les supports modernes.

L'éditeur annonce aujourd'hui deux nouveaux portages. Legacy of Kain: Defiance Remastered d'une part, puis Legacy of Kain: Ascendance. Les deux épisodes seront modernisés et remis au goût du jour. Une annonce devrait d'ailleurs faire plaisir aux fans. Ils contiendront en effet les musiques d'origine et le casting d'acteurs original : Michael Bell, Simon Templeman, Richard Doyle et Anna Gunn.

Bande-annonce en anglais

Si vous êtes curieux d'essayer tout ça, il n'y aura pas bien longtemps à attendre. Legacy of Kain: Defiance Remastered sortira dès le 3 mars 2026 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que Nintendo Switch 2 et première du nom. Et concernant Legacy of Kain: Ascendance, il faudra attendre le 31 mars 2026. Il paraîtra sur toutes les plateformes également.