Pour de nombreux joueurs qui ont connu la guerre que se sont livrés Nintendo et SEGA dans les années 80 et 90, les chocs ont été nombreux depuis que SEGA est passé du côté des éditeurs au tout début des années 2000. Il y a tout d’abord eu la sortie de jeux Sonic sur consoles Nintendo. Puis, quelques années plus tard, Mario et Sonic ont partagé l’affiche d’un même jeu. Et si l’on pouvait penser que les deux marques n’arriveraient plus à choquer les nostalgiques de cette époque, ils leur en restait de toute évidence une (dernière ?) cartouche à tirer.