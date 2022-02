Supermassive Games ne chôme pas et bosse visiblement sur un nouveau jeu intitulé The Quarry. Le dépôt de marque révèle qu'il serait édité par l'une des filiales de Take-Two Interactive (GTA 6).

Si la qualité des productions Supermassive Games peut être discutée, la quantité est bien là. Pour preuve, en plus de cette découverte, le studio doit toujours livrer cinq épisodes The Dark Pictures Anthology supplémentaires.

Un sixième projet pour Supermassive Games

Comme souvent, le dépôt de marques permet de débusquer des jeux non annoncés et Supermassive Games en fait à nouveau les frais. En effet, alors que Bandai Namco n'a rien confirmé, les noms des prochains The Dark Pictures sont déjà connus. Pour rappel, cette anthologie propose systématiquement des trames et ambiances différentes. On a suivi des jeunes sur un bateau hanté dans Man of Medan, dans une ville "à la Silent Hill" dans Little Hope et des soldats à travers House of Ashes.

Quant au futur The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me, il s'intéresse à un tueur en série :

Une équipe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation pour visiter une réplique du "Château des meurtres" de H. H. Holmes, le premier tueur en série américain. Ils découvrent bientôt qu'ils sont surveillés, et qu'il y a bien plus en jeu que leur taux d'audience…

À cela s'ajoute un sixième projet nommé The Quarry, une information d'abord repérée sur Twitter puis corroborée par nos confrères de VGC :

Un jeu mystérieux édité par 2K Games ?

Malheureusement, aucun indice sur la nature du titre qui pourrait cependant poursuivre dans le registre de l'horreur. Après tout, le studio est habitué du genre. En revanche, nous connaissons probablement l'éditeur de ce soft secret qui ne serait pas Bandai Namco.

Selon les sources d'Andy Robinson de VGC, The Quarry serait publié par 2K Games... en 2022 :

Si ça se vérifie, Supermassive Games enchaînerait un an après avoir sorti The Dark Anthology: House of Ashes sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Depuis 2021, les développeurs comptent également sur le soutien de Nordisk Games, qui a pris 30,7% des parts du studio. Une alliance qui n'a pas pour objectif de trahir l'ADN de l'équipe, à savoir les jeux narratifs.