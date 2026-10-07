Malgré de récents licenciements, Supermassive Games dévoile son prochain jeu d'horreur en partenariat avec Netflix sur une licence culte du genre qui arrive très bientôt.

Suite à la récente annonce du départ de 75 employés en son sein, Supermassive Games (Until Dawn et plus récemment Directive 8020) continue malgré sa route, avec notamment un nouveau projet en partenariat avec Netflix, visant à transposer une licence culte au format vidéoludique : The Conjuring Unspoken, qui arrive pas plus tard que ce 13 octobre 2026, mais exclusivement sur la plateforme SVOD au N rouge.

Supermassive annonce The Conjuring Unspoken à venir le 13 octobre 2026 sur Netflix

La franchise The Conjuring s'invite donc dans le domaine vidéoludique avec The Conjuring Unspoken, un nouveau jeu d'horreur interactif développé par Supermassive Games (studio à l'origine de Until Dawn et Directive 8020), avec une sortie en exclusivité sur Netflix le 13 octobre 2026. Bien qu'annoncé dès le mois de septembre dans le programme des nouveautés Netflix d'octobre, le jeu a dévoilé sa première véritable bande-annonce tout fraîchement, publiée notamment sur la chaîne YouTube de Netflix Games.

Qu'attendre de The Conjuring Unspoken et comment y jouer ?

À noter que ce nouveau jeu d'horreur interactif de Supermassive Games dans l'univers de The Conjuring nécessitera :

un téléviseur supportant le cloud gaming ou un navigateur ;

un smartphone compatible en guise de manette.

De plus, il ne sera malheureusement disponible à son lancement que dans 17 pays, et Netflix ne prévoit pas pour l'heure d'étendre cette sortie à d'autres régions :

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Italie

Mexique

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Avec The Conjuring Unspoken, Supermassive et Netflix n'exigent pas des joueurs qu'ils révisent l'intégralité de l'univers au préalable. Les fans de longue date pourront toutefois y retrouver des visages connus. Pour ce qui est du cadre du jeu, il sera question d'un pub en ruine dans lequel une famille est hantée par un mal ancien.

Le joueur devra alors utiliser son téléphone (en jeu comme dans la vraie vie donc) en guise d'outil paranormal afin de mener l'enquête. Dans la tradition des jeux Supermassive, il faudra également prendre diverses décisions aux lourdes conséquences qui façonneront l'histoire et décideront du sort de ses personnages.

Source : Netflix Games