Les héros en cape cartonne toujours autant au cinéma. Le nouveau film Superman grimpe parmi les plus gros succès mondiaux de 2025 et a déjà dépassé les scores des précédents reboots des aventures du personnage au box-office nord-américain. En effet, la version de Bryan Siger de 2006 et le Man of Steel de 2013 sont contraints de s'incliner. Voilà qui à de quoi donner des ailes au réalisateur James Gunn, qui pense déjà à la suite.

Superman 2, ou quelque chose comme ça

L'univers de Superman n'est pas près de s'éteindre. Gagnant visiblement en popularité compte tenu des chiffres actuels, le roi des super-héros et ses plus proches comparses n'ont pas fini d'apparaître à l'écran. Déjà, nous savons qu'un film adaptant les aventures de sa cousine, Kara, sortira l'année prochaine. Et si Kal-El, alias Clark Kent, faisait une apparition dans le prochain Supergirl ?

Rien n'est encore dit à ce propos, mais ce serait un joli clin d'œil. Toutefois, si ça se concrétisait, ce ne serait là qu'un petit caméo. Or, quelque chose de plus grand attend Superman ! James Gunn l'a officiellement confirmé sur son compte Threads. Ses déclarations risquent d'ailleurs d'en surprendre plus d'un après avoir confirmé qu'il n'y aurait pas de second film dans l'immédiat, bien que l'acteur principal, David Corenswet, soit toujours en contrat pour un nouveau long-métrage.

James Gunn a ainsi annoncé qu'il travaillé sur « l'écriture d'un sequel ». Attention toutefois, car il précise que ce ne sera pas un film Superman 2. En revanche, il s'agit d'un projet dans lequel le super-héros aura « un rôle majeur ». Dès lors, une hypothèse semble plus que plausible : et si la Justice League faisait son grand retour ? De nouveau popularisée par Zack Snyder sous l'ère du Man of Steel de Henry Cavil, le public serait certainement réceptif à une nouvelle version. À moins qu'il soit question d'une autre équipe ? Une chose est sûre, vous pourrez compter sur le DCU dans les prochaines années.

Capture d'écran en date du 1er août 2025. © Gameblog.