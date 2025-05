En plus de faire son grand retour dans les salles obscures dès cet été, Superman devrait également faire un petit détour par le monde du jeu vidéo via un nouveau crossover.

Lancé en fin d’année 2024, le Chapitre 6 de Fortnite continue tranquillement de suivre son cours. Le 2 mai dernier, Epic Games donnait d’ailleurs le coup d’envoi de sa nouvelle saison, Star Wars : Bataille galactique, naturellement consacrée à l’univers cinématographique de George Lucas. Mais alors que cette collaboration est prévue pour durer un bon mois, il apparaît que l’un des futurs crossovers à venir a déjà fuité. Et lui aussi promet de mettre en avant un héros venu des confins de l’univers : Superman.

Superman bientôt de retour dans un jeu vidéo ?

Ça ne plaira certainement pas à tous les fans qui espèrent un retour en grande forme de Superman dans un VRAI jeu vidéo, mais en attendant, c'est toujours ça de pris. Oui, Superman devrait renfiler les collants dans Fortnite. C’est via leurs comptes X respectifs que Shiina et FNBRintel, deux leakeurs réputés de Fortnite, ont révélé l’information. Selon eux, un nouveau partenariat avec DC Comics serait en préparation. Et il s’agirait plus précisément d’une collaboration avec le nouveau film Superman réalisé par James Gunn, attendu au cinéma pour le mois de juillet 2025. D’ailleurs, tout porte à croire que le crossover en question devrait survenir aux alentours de cette date, avec un skin aux couleurs du personnage campé par David Corenswet.

David Corenswet, le prochain Superman du film... Superman de James Gunn

Toujours selon les deux leakeurs, une habileté mythique serait également de la partie pour permettre aux joueurs de se transformer en Superman. Nous n’avons toutefois pas plus d’informations à ce sujet pour le moment. Il va donc falloir attendre une communication officielle de la part d’Epic Games pour en savoir plus. Rappelons néanmoins qu’il ne s’agira pas de la première apparition du héros de DC dans l’univers du jeu. En 2021, il avait en effet déjà eu droit à un set dédié lors de la Saison 7 du Chapitre 2.

Mais en attendant son grand retour, vous savez quoi faire. Les autres joueurs n’attendent que vous pour repousser les forces impériales qui envahissent l’île du battle royale. Le grand combat final contre l’Empereur Palpatine, lui, est prévu pour le 7 juin prochain.

