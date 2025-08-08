Le prochain film autour de Superman et ses proches est déjà en préparation et ont a d'excellentes nouvelles à ce sujet. C'est carrément Warner, visiblement confiant, qui vend la mèche.

Il y a quelque temps maintenant, James Gunn et Peter Safran ont repris la tête de l’univers DC au cinéma, le fameux DCU. Toujours dans l’optique de prendre un peu de place sur le marché des supers héros, très largement dominé par Marvel et son MCU, l’équipe de James Gunn a travaillée d’arrache-pied pour remonter tout un univers en tirant un trait sur les précédents films, tous plus bancal et même bordéliques, les uns que les autres. Le premier film de cette nouvelle ère, Superman, est sorti en salle en juillet dernier et a rencontré un très joli succès. L’heure est déjà à parler de la suite, et les nouvelles sont très bonnes.

Le prochain film autour de Superman fait déjà parler de lui

Superman est une réussite, le film dépoussière un peu le mythe de l’homme d’acier avec un ton un peu plus léger, propre aux productions de James Gunn. Ça fonctionne à merveille et le casting est redoutable. Résultat, le film a tout explosé sur son territoire et a réussi à percer à l'international également malgré des résultats un peu plus timides. À l’heure où ces lignes sont écrites, Superman a récolté plus de 560 millions de dollars pour un budget d’un peu plus de 200 millions. C’est un très joli score pour un redémarrage complet d’un univers qui avait carrément perdu pied.

La suite est en tout cas déjà prévue avec plusieurs films et séries qui viendront se greffer à ce nouveau DCU en commençant par Supergirl et la saison 2 de Peacemaker, mais aussi la série Lanterns, un film Batman et The Authority ainsi qu'un film d'horreur Swarm Thing. Mais bien d’autres longs-métrages arriveront, notamment issus du batverse, l’univers de Batman.

James Gunn quant à lui, est déjà au travail sur la suite de la « Super Family ». David Zaslav, PDG de Warner, révèle en effet lors d'un appel financier que l’écriture du prochain film, censé graviter autour de Superman et ses proches, est déjà « bien avancée ». Gunn ne chôme pas alors qui a toujours un œil sur la saison 2 de Peacemaker qui arrivera prochainement. Une bonne nouvelle en tout cas qui prouve que le DCU compte bien retrouver sa superbe. Le prochain rendez-vous sera donc la saison 2 de Peacemaker à venir le 21 août 2025 sur HBO Max, puis le film Supergirl pour juin 2026.

Source : Warner, David Zaslav via Deadline