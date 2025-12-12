C’est officiel, la première bande-annonce du film Supergirl vient tout juste d’être mise en ligne. Un moment très attendu par les fans de DC, qui n’avaient plus eu d'images officielles depuis la révélation du premier poster cet été. Avec ce trailer, DC Studios et Warner/Netflix ouvrent enfin la phase de promotion d’un film qui occupera une place clé dans la nouvelle continuité imaginée par James Gunn et Peter Safran.

Un film Supergirl inspiré de Woman of Tomorrow

Supergirl adaptera le très acclamé Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely. Un récit plus dur, plus mélancolique et plus introspectif que les précédentes versions du personnage. On y suit une Kara Zor-El marquée par la solitude. Elle croise ensuite la route de Ruthye, une jeune fille en quête de justice.

Le film, écrit par Anna Nogueira, est présenté depuis le départ comme une œuvre plus personnelle, plus centrée sur la psychologie de son héroïne Supergirl et sur la relation qu’elle noue avec cette jeune compagne de voyage. C’est cette tonalité unique qui a créé autant d’attente autour du projet.

Bande-annonce en anglais

Milly Alcock sous le costume de Kara Zor-El

Milly Alcock, révélée par House of the Dragon, incarne cette nouvelle Kara. Son casting avait déjà suscité un engouement massif au moment de l’annonce, tant le rôle est central dans la nouvelle architecture du DCU. Le film marquera en effet la première apparition marquante d’une héroïne du panthéon kryptonien depuis la réorganisation de DC Studios (outre sa courte apparition dans Superman). Avec la sortie de cette bande-annonce, l’arrivée de Supergirl passe officiellement dans le camp des projets “actifs”. Son positionnement dans le calendrier 2026 s’impose plus clairement.

Ce trailer ouvre la voie à une campagne marketing qui devrait occuper une bonne partie de 2026. Supergirl est le prochain film DC à sortir en salle. Et il servira en quelque sorte de première pierre à l’univers partagé que le studio tente de reconstruire. L’objectif est clair, proposer une œuvre forte, identifiable, capable d’installer un ton et une ambition différente. Le film est attendu le 24 juin 2026 au cinéma.