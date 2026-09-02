Régulièrement, Big N dépoussière certains jeux du catalogue de la Nintendo Switch pour leur offrir une mise à jour. A la surprise générale, Mario Kart 8 s’est offert un multi local jusqu’à 8 joueurs sur Nintendo Switch 2, là où le jeu de course était limité à 4 pilotes sur la machine précédente. Dans la foulée, l’éditeur japonais a également déployé une mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate. Mais contrairement à Mario et ses amis, son jeu de baston le plus populaire ne s’offrira pas de grande nouveauté.

Super Smash Bros. Ultimate passe en version 13.0.5

Le jeu de combat est donc passé en version 13.0.5 sur Nintendo Switch et sa petite sœur. Plus d’un an après le dernier correctif, Big N vient corriger un problème persistant pour le jeu en ligne. Ne vous attendez donc pas à un quelconque rééquilibrage ou à des fonctionnalités inédites. La mise à jour 13.0.5 de Super Smash Bros. Ultimate se contente en effet de régler un bug survenant suite à l’erreur d’envoi de données lors d’un combat en ligne. Fidèle à ses habitudes, le constructeur japonais n’entre pas davantage dans les détails, mais ce correctif concerne donc exclusivement le multijoueur de Super Smash Bros. Ultimate. Et comme souvent avec les patchs du jeu, un petit avertissement accompagne son déploiement.

Nintendo précise en effet que des problèmes de compatibilité peuvent apparaître avec les replays enregistrés provenant des versions antérieures situées entre les patchs 9.0.0 et 13.0.4. Ceux datant de la version 8.1.0 ou d’avant ne seront, quant à eux, tout simplement plus compatibles avec l'installation de la nouvelle mise à jour de Super Smash Bros. Ultimate. Si vous tenez à conserver vos moments de gloire, ou au contraire de honte absolue, mieux vaut donc convertir vos vidéos avant de télécharger le nouveau patch. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Coffre - Vidéos - Données de Vidéos - Convertir en clip. Voici les patch notes officielles de la mise à jour 13.0.5 de Super Smash Bros. Ultimate :

Correction d'un problème survenant lors de l'envoi ou de la réception de données non valides dans les combats en ligne.

©Nintendo

Source : Nintendo