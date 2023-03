Bonne nouvelle, Super Meat Boy Forever arrive enfin sur iOS et Android, 3 ans après sa sortie sur PC et consoles.

Super Meat Boy, une licence de plateforme en 2D à ne vraiment pas conseiller à tout le monde. Les séries cultes comme Mario ou Sonic proposent parfois des passages et défis corsés, mais ce n'est rien à côté de Super Meat Boy. Les niveaux de l'opus initial ou de Super Meat Boy Forever, paru en 2020 sur PC et consoles, demandent un niveau de concentration extrême. Le petit bout de viande que vous contrôlez subit un bon paquet de morts à chaque level. Super Meat Boy, développé par la Team Meat (et développé au départ par deux personnes) se place comme une référence du genre lors de sa sortie sur Xbox 360 en 2010. Super Meat Boy Forever, lui, fait moins bien que son prédécesseur. Les joueurs mobiles ne peuvent pas vraiment en attester, car Super Meat Boy Forever se fait désirer sur iOS et Android depuis presque 3 ans maintenant. Heureusement, l'attente touche enfin à sa fin !

Super Meat Boy Forever enfin sur mobile, mais pas de transfert de sauvegarde possible

Le 22 mars, la Team Meat a partagé la bonne nouvelle en vidéo sur son compte Twitter. Super Meat Boy Forever sort enfin sur iOS et Android, presque 3 ans après sa parution sur PC et consoles. Le jeu sera disponible le 20 avril prochain pour le prix plutôt doux de 99 centimes. Malheureusement, les joueurs ne pourront pas transférer leur sauvegarde d'une version à l'autre, comme l'indique la Team Meat en réponse à un commentaire sous le post. Cette version de Super Meat Boy Forever ne devrait pas non plus proposer de nouveau contenu. Un simple portage donc, mais la Team Meat a plus d'un tour dans son sac.

Un spin-off autour du grand méchant de la série prévu en 2023

Vous vous demandez toujours pourquoi vous incarnez un morceau de viande dans Super Meat Boy ? Tout simplement parce que Meat Boy doit sauver... Bandage Girl. Sa petite amie faite de pansements se retrouve entre les griffes du méchant Dr. Fétus. Justement, il s'avère que ce dernier va avoir droit à un spin-off dès cette année. Le nouveau jeu de la Team Meat ne sera pas un platformer mais un puzzle-game nommé Fetus’ Mean Meat Machine. Le studio nous promet pas moins de 100 niveaux à débloquer. Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Series S/X dans le courant de l'année 2023.