À l'aube de la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo pourrait faire « coup double » en annonçant Super Mario Odyssey 2 sur Switch. Enfin c'est la théorie du Net.

Super Mario Odyssey 2 ou un DLC sur Nintendo Switch (2) ?

Les fans de Super Mario Odyssey sont en ébullition après la réception d'un e-mail de Nintendo. Dans ce dernier, le constructeur japonais convie les joueurs à « partager et revivre leur voyage » leur vécu sur le jeu. Un message d'apparence classique et sans importance, sauf pour certains qui sont persuadés de voir un teasing pour un nouveau jeu.

La première aventure de Mario sur Nintendo Switch a été la plus unique de toutes ! Qu'il s'agisse d'esquiver des dinosaures dévastateurs, de piller des pyramides en poncho ou de s'éclater au festival New Donk City, l'homme fort du Royaume Champignon a vraiment fait preuve de combattivité. Mais il y a peut-être encore plus à découvrir... Peut-être que cela vaut-il la peine de monter à bord de l'Odyssée une fois de plus et de recommencer le voyage. Via NintyPrime.

Alors est-ce là le signe d'un Super Mario Odyssey 2 ? Peut-être car comme souligné par Tom Henderson, Nintendo a déjà fait cela avant de dévoiler un nouveau WarioWare. Si tel est le cas, ce serait sûrement un titre avec une sortie à moyen ou long terme sur Nintendo Switch 2. La rumeur veut en effet que Big N ne développe plus de gros jeux pour sa console au-delà de Zelda Breath of the Wild 2.

Il y a une autre théorie à ne pas écarter : c'est peut-être rien du tout, un bête message promotionnel pour remettre sur la scène l'un des jeux les plus importants de la Switch.