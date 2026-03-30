Super Mario Galaxy arrive dans nos salles obscures et les fans n'ont qu'une question à la bouche : est-ce qu'il y a une scène post-crédits ? On a enfin la réponse.

Super Mario Galaxy est certainement la plus grosse sortie cinéma de la semaine et il devrait assurément créer l'évènement. Le film sera disponible dans nos salles obscures dès ce mercredi 1er avril. Il promet une fois de plus du très grand spectacle pour les petits et les grands, une animation de très haute volée et une tonne de fanservice. Mais pour les cinéphiles, une question subsiste encore. Faut-il rester après les crédits de fin de Super Mario Galaxy ? On a enfin une réponse. C'est devenu une vraie tendance, très largement démocratisée par les films de l'écurie Marvel qui en ont fait un véritable outil de communication pour vendre les films suivants.

Faut-il attendre à la fin du générique de Super Mario Galaxy ?

Désormais, tout le monde le fait, que ce soit utile pour teaser l'avenir d'une franchise ou une potentielle suite directe, ou simplement pour le fun. Super Mario Galaxy ne dérogera pas à cette règle et sera même particulièrement généreux. Il n'y aura pas une, mais carrément deux scènes post-génériques après les crédits de fin. On ne sait pas quelles surprises elles nous réservent, mais ces séquences devraient certainement ajouter un ou deux petits gags ou alors, quelque chose qui nous donnera une idée sur une potentielle suite.

Pour le moment, on ne sait pas si un autre film Super Mario est prévu ou non, ça dépendra très certainement du succès de celui-ci. Mais bon, soyons honnêtes, il paraît peu probable que ça s'arrête là. Le premier Super Mario a été un carton monumental au cinéma au point de devenir milliardaire. Au vu des premières images de Super Mario Galaxy, le film promet d'être dans la même lignée. On retrouvera les deux frangins qui devront affronter de nouveaux plans machiavéliques d'un des rejetons de Bowser alors qu'il s'approprie le pouvoir des étoiles, protégé par la princesse Harmonie. Durant leur voyage intergalactique, ils croiseront d'anciens camarades, mais aussi de nouvelles têtes, à l'instar de Fox McCloud, mercenaire de l'espace très connu de la franchise Star Fox qui devrait d'ailleurs prochainement revenir sur Nintendo Switch 2.