Super Mario Galaxy 2 profite de l'immense succès du dernier film de la licence et se met à jour avec du nouveau contenu gratuit à destination des plus grands fans de l'univers.

Le film Super Mario Galaxy est un carton monumental en salle. Le long-métrage a engrangé plus de 834 millions de dollars au box office. Comme on pouvait s'y attendre, si certaines critiques ont taillé le film avant même qu'il soit soumis au grand public, le succès a été immédiat et les retours sont finalement devenus grandement positifs. Bon enfant, chaleureux, rythmé, drôle et beau à en pleurer, Super Mario Galaxy coche toutes les cases du bon divertissement et balance des easter eggs à gogo pour les petits et les grands. Et Nintendo a visiblement décidé de surfer un peu sur ce succès puisqu'une nouvelle mise à jour pour Super Mario Galaxy 2 en ajoutant un peu de contenu gratuit.

Super Mario Galaxy 2 se met à jour sur Nintendo switch 2 et Switch 1

On vous arrête tout de suite, malheureusement si vous attendiez quelque chose en rapport direct avec les révélations du film (puisqu'il y en a bel et bien), malheureusement, il n'en est rien. Super Mario Galaxy 2 vient d'ajouter un nouveau chapitre à sa collection d'histoires sur Nintendo Switch 2 et Switch 1. Un épilogue qui nous conte une nouvelle légende comme pour boucler la boucle. Une fois la mise à jour installée, il faudra remplir une condition pour profiter de ce nouveau pan de l'histoire. Il vous suffira de décrocher une étoile de puissance en avançant dans le jeu après avoir débloquer le dernier conte.

En plus de ce petit contenu gratuit qui étanchera la soif des plus grands fans, Super Mario Galaxy 2 en profite pour corriger quelques petits bugs ici et là. Des problèmes mineurs au point de ne pas être énumérés dans les notes de mise à jour. Cela étant, Nintendo affirme que ces ajustements sont utiles. Ils permettent désormais de profiter d'une « expérience de jeu plus fluide sur Nintendo Switch 2 et Switch 1 ».

le film Super Mario Galaxy

Notes de patch complètes, mise à jour 1.4 sur Nintendo Switch 2 et Switch 1

Comme d'habitude, la mise à jour devrait se lancer d'elle même en sélectionnant le jeu tout en étant connecté à internet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours la forcer manuellement. Il suffit pour cela d'accéder aux options du jeu depuis le menu principal.

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