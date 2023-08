S'il y a bien un jeu qui nous a scotché cette année, c'est Super Mario Bros Wonder. Le retour du plombier en 2D dans un nouveau titre qui promet d'être juste sublime. Un trailer qui a fait mouche mais qui n'était qu'un amuse-bouche en attendant la suite. Eh bien, préparez-vous, parce que le plat de résistance arrive très, très prochainement.

Une présentation de Super Mario Bros Wonder datée

En plus de Super Mario RPG Remake, Nintendo a dévoilé l'existence de Super Mario Bros Wonder. Un jeu totalement nouveau qui reprend le gameplay des anciens épisodes. Avant que la 3D ne s'invite et transforme à jamais la franchise culte en la divisant en deux. « Retrouvez Mario et ses amis pour une prodigieuse aventure en 2D à suivre en solo comme en coop locale ! Super Mario Bros. Wonder fera son arrivée le 20 octobre sur Nintendo Switch » annonçait le constructeur japonais.

Aussi magnifique soit-il, le trailer était tout de même court et peu généreux en termes d'informations. Mais rassurez-vous, c'est sur le point de changer. Le constructeur japonais annonce la tenue d'une présentation Super Mario Bros Wonder Direct pour ce jeudi 31 août 2023 à 16h00. « Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! » détaille la firme sur Twitter.

À quoi peut-on s'attendre ? À des détails sur la coopération par exemple, car oui, le titre sera jouable à plusieurs à l'instar de New Super Mario Bros U. Un autre opus 2D de la licence. Outre des explications sur de nouvelles mécaniques comme Mario Éléphant, le Super Mario Bros Wonder Direct devrait faire la part belle au gameplay. Avec une présentation de 15 minutes, les extraits devraient être nombreux. Et peut-être que Big N a d'autres surprises en stock comme une Nintendo Switch collector ou des amiibo inédits ? Réponse dans quelques heures.

Une difficulté bien plus corsée ?

D'après le leaker Zippo, Super Mario Bros Wonder compte bien se démarquer de ses prédécesseurs, y compris du dernier Super Mario Odyssey. Comment ? En faisant un jeu plus difficile qu'auparavant, plus proche des vieux épisodes que des plus récents. Selon lui, Nintendo a réhaussé la difficulté générale, au point où des testeurs y ont laissé quelques plumes. « Il s'agit d'un jeu Mario, donc c'est accessible à tous bien sûr. Mais j'ai entendu dire que Nintendo avait beaucoup augmenté la difficulté globale du titre. À tel point que, petite anecdote, le jeu a eu raison de testeurs et de personnes affectées à sa localisation » (via Zippo).

Pour étayer son propos, il a aussi dit qu'en interne, Super Mario Bros Wonder était présenté comme le « nouveau Super Mario Bros 3 ». Et d'ailleurs, les équipes se seraient appuyées sur cet opus culte pour tout ce qui concerne la jouabilité, la physique ou la difficulté donc. Dans son article, le leaker avait également indiqué que des power-ups seraient de retour à l'image de Mario tanuki, de la fleur de glace ainsi que la version miniature de Mario. Des formes qui viennent s'ajouter à Mario Éléphant.

Super Mario Bros Wonder est attendu pour le 20 octobre 2023 en exclu Nintendo Switch, et proposera une composante multijoueur coopératif ainsi que divers personnages jouables (Daisy, Toad, Luigi, Peach et Mario).