Le film Super Mario 2 s'est enfin dévoilé lors du dernier Nintendo Direct et les premières images vendent déjà du rêve. Le plombier moustachu et toute sa clique rempile pour de nouvelles aventures qui s'annoncent déjà grandiose.

C’est sans trop de surprise que le film Super Mario 2 était présent lors du Nintendo Direct de ce mois de septembre 2025. Après avoir fait l’objet de tout un tas de rumeurs et de leaks de la part d’une branche d’Universal, le film s’est finalement officialisé lors de ce Nintendo Direct avec un bref teaser qui donne furieusement envie.

Le film Super Mario 2 se montre enfin et c'est superbe

Mario va bientôt fêter ses quarante ans, mine de rien. Le plombier moustachu a vu plusieurs générations de fans défiler et continue encore de vendre du rêve aux petits et grands. Le premier film sorti en 2023, a été un carton incommensurable au point de franchir le milliard de dollars de recettes. C’est absolument colossal. Une suite était donc évidente et elle n’aura pas traîné à être officialisée mais jusqu’ici on ignorait encore tout. Quelques rumeurs nous parlaient d’un Super Mario Galaxy et ce sera bel et bien le cas !

Nintendo a ouvert son Nintendo Direct avec la présentation du prochain film de sa franchise qui ira tutoyer les étoiles. Le studio Illumination s’occupera toujours de l’animation et l’on ne peut qu’être largement rassuré au vu de la qualité du premier film. Au casting V.O, on retrouvera Chris Pratt en Mario et Anya Taylor-Joy en Peach. Mais aussi l'excellent Jack Black en Bowser ou encore Charlie Day en Luigi. Le casting français devrait sensiblement être le même également. On ne change pas une équipe qui gagne. Le film Super Mario Galaxy sortira au cinéma en avril 2026, sans date précise pour le moment.