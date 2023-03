Il y a quelques jours nous pouvions vous parler de nos impressions sur Summoners War Chronicles, un très rafraichissant MMORPG coréen qui avait pas mal d'ambition. Eh bien désormais, Com2uS annonce aujourd’hui la sortie sur PC et mobile via Steam, Google Play, App Store, Hive Crossplay et Google Play Games en Europe. Après avoir atteint 2 millions de préinsciptions juste avant la sortie, le jeu est désormais disponible dans pas moins de 170 pays dans le monde.

L'ambition du PC pour Summoners War Chronicles

Surtout très présent sur mobile, le géant coréen souhaite amadouer les joueurs PC en proposant sa franchise sur le support ayant donné naissance au genre MMORPG. Summoners War: Chronicles se déroule avant les événements des épisodes Sky Arena et Lost Centuria. Vous pouvez y incarner un invocateur pour explorer de nombreuses contrées, prairies, déserts, forêts elfiques, glaciers et volcans... Aussi bien PVE que PVP, le titre souhaite pouvoir s'adresser à tout le monde.

Un jeu pour tous

C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de notre preview sur le sujet. Contrairement à la plupart des MMO coréens qui peuvent parfois être intransigeants avec le néophyte, ici Summoners War Chronicles est accessible au plus grand nombre. Pas besoin de farmer pendant des heures pour évoluer et l'ensemble est en plus entièrement gratuit. Concrètement il ne sera pas possible de débloquer des items plus avantageux avec de l'argent réel et tout sera déblocable avec du temps de jeu.