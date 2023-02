Parfois il y a vraiment des collaborations qui tombent comme un cheveux sur la soupe. C'est le cas avec l'annonce du jour à propos de Summoners War : Sky Arena qui s'offre une collaboration avec Ubisoft en ajoutant tout simplement du contenu Assassin’s Creed. Les festivités se tiendront du 28 février au 1er mai et pas pas moins de cinq assassins emblématiques rejoindront les Sky Islands pour plusieurs événements. Pour les personnages on retrouve donc Ezio, Altaïr, Kassandra, Bayek et Eivor. Altair sera offert lors du premier événement, tandis que les autres assassins pourront être invoqués à l’aide de parchemins tout au long de la collaboration sur plusieurs jours.

Un soin tout particulier

Evidemment l'univers et le style de chaque personnage ont bénéficié d’un soin tout particulier comme l'explique les développeurs au sein de la vidéo ci-dessous. Leurs attributs physiques, leur comportement et leur style sont respectés via les animations. Ezio et Altair seront par exemple fidèles à leur héritage d’assassins de l’ombre, tandis qu’Eivor rendra hommage à ses origines Viking.

Cette collaboration offre deux événements principaux qui permettent aux joueurs de profiter d’un gameplay unique, tout en gagnant des récompenses spéciales. Le premier vous permet de débloquer un LD Nat5 : Altaïr (monstre de Lumière) rare ainsi que diverses émotes Assassin’s Creed. Le deuxième événement vous donne la possibilité d'explorer différentes temporalités de la licence d’Ubisoft dans un Donjon dont les différents niveaux de difficulté le destine à tous les publics.

Summoners War : Sky Arena, qu'est ce donc ?

Summoners War : Sky Arena est un jeu mobile de stratégie au tour par tour qui est disponible gratuitement sur iOS et Android et qui a comme pourrait t-on dire, un énorme succès, avec pas moins de 80 millions de téléchargements dans le monde. Des tournois sont même organisé à travers le monde par Com2uS avec des prix fous comme en 2019 à Paris où le joueur chinois Lest a remporté la somme de 100 000 dollars. Rien que ça.