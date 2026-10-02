Ça y est, la France tient son champion d’Europe sur Summoners War. Réunie samedi 26 septembre 2026 à Hambourg, la scène compétitive du jeu mobile de Com2uS a vu Malignant s’imposer au terme d’une Coupe d’Europe particulièrement disputée.

Huit joueurs étaient réunis à l’Xperion pour cette étape du SWC2026, organisée en élimination directe. Porté par une salle chauffée à blanc, le Français Malignant a finalement décroché son premier titre européen, notamment après avoir terminé troisième des qualifications françaises lors du SWC2025. Une belle remontée, qui lui a permis de devancer le vétéran OBABO et P4FFIX, qui avait déjà atteint la finale européenne de Summoners War en 2025.

Un Français qualifié pour la grande finale à Séoul

« Je réalise encore lentement ce qui vient de se passer, ça fait très bizarre de me dire que je suis champion d’Europe. Je m’étais uniquement préparé à affronter Raxxaz, en travaillant sur les drafts et les pre-bans avec des amis. L’atmosphère à Hambourg était géniale, je pouvais même entendre les fans à travers mon casque par moments. Je vais maintenant profiter de cette victoire autour d’un bon restaurant avec ma copine avant de me préparer pour Séoul », raconte le nouveau champion européen de Summoners War. Le Français est ainsi reparti avec un joli chèque de 10 000 dollars et, surtout, son billet pour la grande finale mondiale, qui se tiendra le 14 novembre à Séoul, avec 100 000 dollars promis au grand champion.

Du contenu gratuit offert aux joueurs de Summoners War

Pour célébrer l'événement, Com2uS a notamment, comme à son habitude, fait quelques cadeaux aux joueurs. Depuis leur plateforme de prédilection, ils peuvent ainsi entrer les codes de contenus gratuits suivants de Summoners War. Attention cependant, ces derniers ne seront valables que jusqu'au 4 octobre 2026, à 12h.