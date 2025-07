Summoners War: Sky Arena célèbre son onzième anniversaire avec plein de contenus gratuits et divers événements à récupérer et tester en ce moment même.

C’est un fait, Summoners War: Sky Arena est un succès mondial. Le jeu a engrangé au total plus de 3 milliards de recettes, plus de 290 millions de téléchargements et se place comme le RPG mobile numéro 1 dans 166 pays. Un très beau palmarès après une décennie d'existence en somme. Et pour les 11 ans du jeu, le studio a souhaité célébrer ça en grande pompe. De nombreux événements et des récompenses quotidiennes gratuites vous attendent en ce moment-même.

Des événements et récompenses pour l'anniversaire de Summoners War

Jusqu’au 27 juillet, vous pouvez ainsi créer jusqu’à 2 runes légendaires 6★ améliorées à +6 avec les Emblèmes des 11 ans. Vous pourrez d'ailleurs en modifier les propriétés jusqu’à ce que vous soyez satisfaits. 100+100 Runes légendaires & Pierres de réévaluation sont également offertes jusqu’à cette même date. Pour ce faire, il vous faudra accomplir les 100 missions liées aux connexions quotidiennes de Summoners War, à la collecte d’emblèmes ou à l’obtention de points de rune. 100 runes 6★ légendaires et 100 pierres de réévaluation d’événement peuvent aussi être gagnées par ce biais, elles qui permettent de modifier toutes les sous-propriétés à la fois.

La boutique premium spéciale comprendra des divers objets comme des vélins Lumière et Ténèbres, des vélins légendaires tout-attribut, des diablemons spéciaux pour les 11 ans de Summoners War. Jusqu’au 7 juillet, vous pourrez également enregistrer une sélection de 10 monstres qui pourront être récupérés avec invocations spéciales. Ce sont en tout 50 invocations gratuites qui sont offertes pour les attributs Feu, Eau, et Vent, 5 pour Lumière et Ténèbres. L'équipe de Summoners War Sky Arena a également tenu à partager quelques statistiques :