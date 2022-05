Les festivités de l’E3 étaient synonymes de conférences en tout genre. Ubisoft, PlayStation, EA, Square Enix, les éditeurs tenaient à faire le show pour présenter leur lineup de jeux à venir. Mais avec la pandémie, la salon de Los Angeles a laissé place au Summer Game Fest et ses présentations digitales. Et cette année, il y en aura moins qu’avant.

Moins de conférences au Summer Game Fest

Le Summer Game Fest 2022 approche à grands pas et les langues se délient. D’après son organisateur Geoff Keighley il va falloir s’attendre à plus de spectacle lors de la cérémonie d’ouverture. La raison est simple : les éditeurs préfèrent passer par la grosse conférence de l’événement plutôt que de tenir leur propre showcase.

L’année dernière il y a eu un certain nombre d’événements mais beaucoup de joueurs ont été déçus car il ne s’agissait pas vraiment de conférences. Je pense notamment à Take Two, Capcom, Square Enix et bien d’autres. Je crois qu’ils ont compris que pour pouvoir organiser ce genre de show, il faut avoir plus de 30 minutes de contenu. Sauf que parfois ils n’avaient qu’un ou deux jeux à montrer, ce qui est insuffisant pour ce type d’événement.

La hype au summum ?

Geoff Keighley explique que les choses vont donc changer cette année. Selon lui, les joueurs vont être complètement hypés par ce qui les attend le mois prochain au Summer Game Fest, sans donner plus de détails. Il se contente de rappeler que de nombreux jeux ont retardé leur sortie à cause de la pandémie, et que certains d’entre eux sortiront bientôt.

Si les éditeurs semblent vouloir se mêler aux autres cette année, tous ne feront pas l’impasse sur leur propre conférence. Le Xbox & Bethesda Games Showcase qui se tiendra le dimanche 12 juin à 19 heures pourrait s’attirer les faveurs d’éditeurs tiers. Cependant, le géant américain devrait avant tout mettre l’accent sur son propre catalogue. De leur côté Nintendo et Sony se sont fait discrets. Quelques rumeurs laissent cependant entrevoir un nouveau State of Play lors de la première semaine de juin.