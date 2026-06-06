La grande soirée d’ouverture du Summer Game Fest 2026 nous a tenu en haleine pendant 2 heures. Comme l’avait promis Goeff Keighley, les annonces de jeux vidéo ont plu tout du long, revivez la conférence avec nous.
C’est devenu l’un des rendez-vous annuels les plus attendus, nous avons donc suivi le Summer Game Fest de juin 2026 avec attention. Après un State of Play réussi en début de semaine, nous attendions beaucoup de cette soirée. Toujours orchestrée par Geoff Keighley, le moins qu’on puisse dire c’est que la soirée a été forte en rebondissements. Les éditeurs de tous horizons ont répondu présents, avec des annonces de taille. C’est l’heure du récap !
Une soirée d'ouverture du Summer Game Fest qui a mis le feu
de Resident Evil Veronica Remake, avec un premier aperçu de Claire Redfield à Paris. D’ailleurs, ce début de conférence était marqué par les jeux asiatiques puisqu’après la surprise de Capcom, nous avons eu droit à une présentation de gen ATLAS, le nouveau jeu de Fumeto Ueda (Shadow of the Colossus), ainsi qu’intriguant Stranger Than Heaven qui a d’ailleurs révélé l’introduction de Tupac à son casting.
De manière générale, le Summer Game Fest nous a régalé avec des licences toutes aussi prestigieuses les uns que les autres. Nous avons une double dose de Star Wars avec Galactic Racer et Zero Company, mais aussi, dans un genre horrifique, Alien Isolation 2 se montre enfin concrètement ce soir. D'ailleurs, en parlant d'horreur, Bloober Team (Silent Hill) a annoncé un nouveau jeu multi asymétrique dans la franchise Saw.
Mais plus que des licences cultes de la Pop culture, le Summer Game Fest a ramené sur le devant de la scène des titres emblématiques qui bâtissent ce qu’est jeu vidéo de ces dernières années et de celles à venir. Entre le story trailer d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced et le nouveau trailer de The Wolf Among Us 2, la nostalgie était au rendez-vous. Mighty Cuphead Adventure a aussi ravivé les souvenirs d’un tout autre genre de jeu, tandis que Stellar Blade Bloodrain se présente déjà comme une suite prometteuse. Mais le clou du spectacle, ce fut évidemment la conclusion avec le grand reveal de Final Fantasy Revelation, l’ultime chapitre du remake de FF7. Voilà qui est venu boucler en grande pompe cette conférence.
Tous les trailers du Summer Game Fest de juin 2026
Pendant 2 heures, notre soirée a donc été ponctuée par des mises au point, des nouvelles et surtout des avants-premières de haut vol. Revisionnez dès maintenant l'ensemble des trailers du Summer Game Fest 2026.