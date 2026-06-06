La grande soirée d’ouverture du Summer Game Fest 2026 nous a tenu en haleine pendant 2 heures. Comme l’avait promis Goeff Keighley, les annonces de jeux vidéo ont plu tout du long, revivez la conférence avec nous.

C’est devenu l’un des rendez-vous annuels les plus attendus, nous avons donc suivi le Summer Game Fest de juin 2026 avec attention. Après un State of Play réussi en début de semaine, nous attendions beaucoup de cette soirée. Toujours orchestrée par Geoff Keighley, le moins qu’on puisse dire c’est que la soirée a été forte en rebondissements. Les éditeurs de tous horizons ont répondu présents, avec des annonces de taille. C’est l’heure du récap !

Une soirée d'ouverture du Summer Game Fest qui a mis le feu

de Resident Evil Veronica Remake, avec un premier aperçu de Claire Redfield à Paris. D’ailleurs, ce début de conférence était marqué par les jeux asiatiques puisqu’après la surprise de Capcom, nous avons eu droit à une présentation de gen ATLAS, le nouveau jeu de Fumeto Ueda (Shadow of the Colossus), ainsi qu’intriguant Stranger Than Heaven qui a d’ailleurs révélé l’introduction de Tupac à son casting.

De manière générale, le Summer Game Fest nous a régalé avec des licences toutes aussi prestigieuses les uns que les autres. Nous avons une double dose de Star Wars avec Galactic Racer et Zero Company, mais aussi, dans un genre horrifique, Alien Isolation 2 se montre enfin concrètement ce soir. D'ailleurs, en parlant d'horreur, Bloober Team (Silent Hill) a annoncé un nouveau jeu multi asymétrique dans la franchise Saw.

Mais plus que des licences cultes de la Pop culture, le Summer Game Fest a ramené sur le devant de la scène des titres emblématiques qui bâtissent ce qu’est jeu vidéo de ces dernières années et de celles à venir. Entre le story trailer d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced et le nouveau trailer de The Wolf Among Us 2, la nostalgie était au rendez-vous. Mighty Cuphead Adventure a aussi ravivé les souvenirs d’un tout autre genre de jeu, tandis que Stellar Blade Bloodrain se présente déjà comme une suite prometteuse. Mais le clou du spectacle, ce fut évidemment la conclusion avec le grand reveal de Final Fantasy Revelation, l’ultime chapitre du remake de FF7. Voilà qui est venu boucler en grande pompe cette conférence.

Tous les trailers du Summer Game Fest de juin 2026

Pendant 2 heures, notre soirée a donc été ponctuée par des mises au point, des nouvelles et surtout des avants-premières de haut vol. Revisionnez dès maintenant l'ensemble des trailers du Summer Game Fest 2026.

Resident Evil Veronica Remake s’officialise par surprise

Mighty Cuphead Adventure, une suite aussi délicieusement rétro

Alien Isolation 2 se montre enfin concrètemnet

gen ATLAS, le nouveau jeu de Fumeto Ueada se dévoile

Blood Message, au croisement de Ghost of Tsushima et Crimson Desert

Stranger Than Heaven annonce Tupac au calme au Summer Game Fest

Dead by Daylight fête ses 10 ans en beauté

Sand Raiders of Sophie, le jeu pour les amateurs d’aventure post-apo

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se montre sur un thème de Woodkid

TMNT The Last Ronin, les Tortues Ninja sortent de l’ombre

Fortnite s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre

An Eggstremely Hard Game World, une nouveauté légère au SGF 2026

Gundam Rogue Orbit, le nouveau jeu pour les fans de la franchise

Cross Fire, par les vétérans de Naughty Dog

Guild Wars 3 redessine l’avenir du RPG culte

Control Resonant frappe à nouveau un grand coup

Star Wars Galactic Racers détaille son intrigue dans un nouveau trailer

End of Abyss, l’horreur clostrophobique vous attend

Last Harbor va aussi vous faire frémir

Virtua Fighter Crossroads entre officiellement sur le ring de la rue

RuneScape Dragonwilds en avant-première

Soulframe lâche les loups dans son nouveau trailer

Grounded 2 joue les grands sur PlayStation Summer Game Fest

Mafia: The Old Country annonce son DLC en avant-première

1666 Amsterdam, le nouveau jeu du créateur d’Assassin’s Creed

Saw Genesis pousse l’horreur à son paroxysme en multijoueur

Lords of the Fallen II débarque sur d’autres plateformes

Star Wars Zero Company précise sa date de sortie

Among Us montre sa série et annonce un nouveau projet

The Blood of the Dawnwalker sort les crocs dans son trailer du Summer Game Fest

Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners, le showcase d’une collaboration explosive

Monster Hunter Wilds prend son envol avec son DLC “Ascendance”

Swords of Legend, encore un jeu chinois à surveiller

Hot Wheels Infinite Rush met les gaz au Summer Game Fest

Clutch, le jeu de course présente son histoire

Chronicles Medieval, l’héritier spirituel d’Age of Empires

Sea of Remnants, le Sea of Thieves chinois se la joue rock ’n’ roll au Summer Game Fest

Palworld 1.0, le jeu passe un nouveau cap

The Wolf Among Us 2, Bigby sort de l’ombre au Summer Game Fest

Stellar Blade Blood Rain, la suite tant attendue se révèle au Summer Game Fest

Street Fighter 6 accueille de nouveaux personnages au roster

Final Fantasy Revelation, la conclusion enflammée du Summer Game Fest 2026

Revivez la conférence d'ouverture du Summer Game Fest 2026 en intégralité