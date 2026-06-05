De manière assez surprenante et alors qu'on nous dit que cette conférence du Summer Game Fest 2026 sera « la plus grande jamais vue du salon », il y a relativement peu de leaks à rapporter, tandis que les organisateurs ont majoritairement gardé sous silence le programme des annonces. Malgré tout, certains ont réussi à passer entre les mailles du filet, donc ici deux qui vont certainement ravir les fans des licences cultes dont ils proviennent. Si vous souhaitez vous garder la surprise pour ce soir ou dans le week-end, on vous recommande toutefois de passer votre chemin.

Fuite de code dans la galaxie plus si lointaine du Summer Game Fest 2026

Rappelons en effet que la grande conférence du Summer Game Fest 2026 aura lieu en direct ce soir depuis le Dolby Theater à Los Angeles, à partir de 23 heures chez nous, jusqu'à 1h du matin. Deux heures durant lesquelles l'organisateur Geoff Keighley et ses invités nous présenteront ce que représentera le jeu vidéo de demain. On nous a promis une cérémonie proprement grandiose, et les choses semblent se dessiner en ce sens si on se réfère aux quelques leaks récents à rapporter.

Deux nouveaux leaks peu avant l'heure-H du début de la conférence du Summer Game Fest 2026 annoncent en tout cas la couleur. D'une part, un certain Remake particulièrement attendu devrait enfin se montrer, développé par Capcom, qui a donc gardé des munitions après son apparition dans le State of Play de ce début juin : Resident Evil Code Veronica, du moins d'après l'insider allemand ScreenFire Germany, qui évoque une « probabilité de 99% qu'il se montre ».

Une autre grosse annonce à attendre lors du Summer Game Fest 2026 est quant à elle en rapport avec la galactique franchise Star Wars. Alors qu'on a récemment entendu parler de Jedi 3, c'est cette fois le très prometteur XCOM-like Zero Company qui refait parler de lui. Dans ce cas, c'est le leaker Billbil-kun chez Dealabs qui a malheureusement largement coupé l'herbe sous le pied de Geoff Keighley au sabre-laser avec directement une date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series fixée au 27 août 2026, a priori au prix de 49,99 euros sur PC et 59,99 euros sur consoles. Rendez-vous toutefois à la cérémonie du Summer Game Fest 2026 ce soir pour en avoir le cœur net.



© Capcom/Electronic Arts

Sources : YouTube ; Dealabs