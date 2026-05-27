Le grand rendez-vous pré-estival pour les gamers, le Summer Game Fest, pourrait être le moment choisi par Capcom pour annoncer le retour d'un jeu plus que culte.

Geoff Keighley prépare son traditionnel événement de juin. Dans une semaine seulement, les gamers du monde entier auront les yeux rivés sur les conférences du Summer Game Fest. Comme à chaque édition, ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés qui rythmeront la suite de l'année et celles à venir. Une grosse annonce pourrait d'ailleurs venir de Capcom après des mois et des mois de rumeurs. Ça vient de leaker.

Le remake tant attendu de Capcom annoncé au Summer Game Fest 2026 ?

C'est le nouveau bruit qui court actuellement. La chaine Youtube Residence of Evil 2, spécialisée – comme son nom l'indique – dans l'actualité de la licence Resident Evil, aurait eu vent d'une grande nouvelle pour le prochain Summer Game Fest. Les deux hosts de la chaîne ont dédié toute une vidéo aux dernières rumeurs concernant l'un des remakes les plus attendus de la saga.

Parmi tous les leaks abordés, ils reviennent sur un particulièrement récent. Selon ce qu'ils ont entendu çà et là (sans donner d'indication sur leurs sources), le remake tant attendu de Resident Evil Code Veronica pourrait être dévoilé à l'occasion du Summer Game Fest 2026. Compte tenu de l'engouement rencontré en début d'année par RE 9 Requiem, ce serait un nouveau coup d'éclat de la part de Capcom.

Des rumeurs insistantes autour du remake de Resident Evil Code Veronica

Compte tenu de la manière dont est présentée cette nouvelle rumeur, il faut évidemment prendre cette information non-officielle avec de grosses pincettes. Toujours est-il, cependant, que Resident Evil Code Veronica fait l'objet d'énormément de bruits de couloir. Il serait donc étonnant que ce ne soit pas un projet réel chez Capcom. Mais le Summer Game Fest sera-t-il le moment choisi pour l'annoncer ? C'est encore incertain.

Avec Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 et Pragmata, Capcom s'impose pour l'un des éditeurs phare de cette première moitié d'année 2026. Or, il a déjà souligné qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Il y a peu, il rappelait qu'il préparait en ce moment la sortie d'Onimusha Way of the Sword. Le jeu pourrait donc faire l'objet d'une présentation au prochain Summer Game Fest. Mais cela ne veut pas dire que l'éditeur se contentera d'une seule annonce. On peut toujours croiser les doigts pour quelque chose en lien avec le remake de Code Veronica.

Le Summer Game Fest 2026 pourrait créer la surprise

Comme toujours à l'approche d'un événement d'ampleur comme le Summer Game Fest, ça s'active en coulisses chez les développeurs et les éditeurs. Si un potentiel remake de Resident Evil Code Veronica se fait encore discret, on a en revanche pu voir plusieurs titres à venir être classifiés par un organisme sud-coréen. Il ne serait donc pas impossible de les retrouver la semaine prochaine parmi les présentations orchestrées par Geoff Keighley et ses partenaires. Il s'agit des jeux suivants :

Ace Combat 8: Wings of Thieve

Gears of War: E-Day

LEGO Skylines

Marvel's Guardians of the Galaxy

Persona 4 Revival