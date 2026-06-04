Ce 5 juin 2026 aura officiellement lieu la principale cérémonie du Summer Game Fest 2026, le rendez-vous estival de l'industrie du jeu vidéo. Voici comment la suivre et à quoi s'attendre.

Tandis que quelques conférences ont déjà lancé le coup d'envoi de ce festival estival du jeu vidéo, avec notamment le MIX Showcase et surtout le State of Play de ce 2 juin 2026, le Summer Game Fest 2026, toujours organisé par Geoff Keighley, nous donne rendez-vous pour sa conférence principale ce 5 juin. Si le direct de PlayStation a déjà donné le La pour une édition 2026 riche en grosses annonces, on nous promet que le plat de résistance devrait se présenter comme « la plus grande de l'histoire de l'évènement ». En amont de sa diffusion, on vous propose donc un récapitulatif de ce qu'il faut savoir à son sujet, comment la regarder et ce qu'on peut en attendre.

À l'instar du State of Play qui a eu lieu ce mardi, regarder la cérémonie principale du Summer Game Fest 2026 en direct concernera surtout les couche-tard ou celles et ceux qui, comme la rédaction Gameblog, couvriront l'événement au fil de l'eau. En effet, elle aura également lieu à 23 heures chez nous, avec un pre-show démarrant à partir de 22h30, depuis les États-Unis, et plus précisément au Dolby Theater de Los Angeles. Tout autour du monde, les spectateurs pourront suivre tout cela à l'heure convenue via les chaînes officielles Twitch et YouTube des Game Awards, l'autre événement organisé par Geoff Keighley.

Il faudra toutefois se préparer à une cérémonie du Summer Game Fest 2026 particulièrement conséquente, car elle affiche une durée prévisionnelle de deux heures, pour être suivie par la conférence Day of the Devs dans la foulée. Le cœur de l'événement devrait donc se terminer chez nous dans la nuit du samedi 6 juin 2026 à 1 heure du matin. Si d'aventure vous préférez rattraper tout cela plus tard, nous tâcherons bien sûr de vous rapporter les principales annonces, et vous pourrez évidemment en consulter la rediffusion à votre convenance.

À quelles annonces s'attendre pour cette édition 2026 ?

Puisque cette cérémonie du Summer Game Fest 2026 serait « la plus grandiose de l'histoire de l'événement », on peut s'attendre à un énorme florilège d'annonces fortes. Pour autant, contrairement aux éditions précédentes, nous n'avons eu que peu de confirmations officielles en amont. Cela étant dit, on se doute de voir quelques têtes connues, comme des éditeurs majeurs tels que Capcom, Electronic Arts, Nintendo, Square Enix, parmi tant d'autres exemples, ainsi que plusieurs studios indépendants de marque. Divisons donc toutes ces potentielles attentes avec les plus gros éditeurs de différentes régions du globe.

Les grosses annonces de studios asiatiques qu'on attend à la cérémonie du Summer Game Fest 2026

Compte tenu des liens étroits qu'entretient Geoff Keighley avec un certain Hideo Kojima, on s'attend forcément à ce que cette personnalité iconique du jeu vidéo s'invite au Summer Game Fest 2026, notamment pour parler de son fameux jeu OD en partenariat avec Xbox, et pourquoi pas de son « nouveau jeu à la Metal Gear » Physint. Parmi les autres grands noms du jeu vidéo japonais généralement invités à ce genre de cérémonie, on pense aussi bien sûr à Square Enix, qui pourrait enfin nous en montrer plus autour de FF7 Remake 3 et Kingdom Hearts 4.

© Square Enix

Bien que Capcom ait déjà passé une tête au State of Play, on espère qu'il reviendra à la cérémonie du Summer Game Fest 2026 pour présenter notamment le tant attendu Code Veronica Remake, les DLC pour Resident Evil Requiem et Monster Hunter Wilds, voire, soyons fous, un Devil May Cry 6 après avoir remis au goût du jour Onimusha. Konami, qui a de son côté refait parler de Silent Hill Townfall au State of Play, pourrait également revenir avec cette fois Castlevania Belmont's Curse Metal Gear Solid Collection Vol. 2.

En sa qualité d'éditeur, SEGA devrait aussi être un invité de marque du Summer Game Fest 2026 avec plusieurs jeux à présenter comme Sonic Frontiers 2 ou autre jeu autour du hérisson bleu, le prometteur Stranger Than Heaven par les créateurs de Yakuza et peut-être des retours de ses grands classiques comme Crazy Taxi ou Jet Set Radio. Enfin, le très apprécié studio FromSoftware pourrait aussi en profiter pour nous remontrer l'exclusivité Nintendo Switch 2 The Duskbloods.

© FromSoftware

Côté jeux chinois, qui prennent de plus en plus d'ampleur, on sait déjà qu'un certain et intrigant Blood Message sera présent au Summer Game Fest 2026. Parmi d'autres titres issus de l'Empire du Milieu qu'on surveille, on peut également citer Ananta de NetEase, ou encore le très prometteur Tides of Annihilation.

© Eclipse Glow Games

Les grosses annonces à attendre du côté des studios occidentaux

Durant la cérémonie principale du Summer Game Fest 2026, on s'attend bien sûr aussi à trouver plusieurs jeux occidentaux provenant d'Europe ou des États-Unis. Parmi les plus gros éditeurs qui devraient faire une apparition à l'événement, on pense notamment à Electronic Arts qui devrait présenter plusieurs jeux solo actuellement en développement en son sein, comme un certain Star Wars Jedi 3, ainsi que le XCOM-like Star Wars Zero Company. On croise aussi les doigts concernant le très discret Mass Effect 5 de BioWare.

© Electronic Arts/Respawn Entertainment

Après Rayman Legends Retold durant le State of Play, on s'attend aussi à revoir Ubisoft pour nous reparler d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, mais aussi nous annoncer du nouveau comme Assassin's Creed Hexe, Far Cry 7, Splinter Cell Remake et, soyons fous, Beyond Good & Evil 2, entre autres projets actuellement en développement chez le géant français.

Selon d'insistantes rumeurs, Warner Bros. serait également de la partie avec un très attendu Hogwarts Legacy 2, ainsi possiblement d'un peu plus de gameplay de l'intrigant jeu de stratégie Game of Thrones War for Westeros. Parmi d'autres grosses annonces de studios occidentaux qu'on attend au Summer Game Fest 2026, on peut également citer l'élusif Marvel 1943 Rise of Hydra de Skydance, le très attendu Alien Isolation 2 de Creative Assembly et Lords of the Fallen 2 du côté de CI Games. Les australiens indépendants de Team Cherry pourraient quant à eux en profiter pour nous présenter le fameux DLC d'Hollow Knight Silksong.

© Avalanche Software / Portkey Games

On espère aussi que d'autres jeux occidentaux dont on a plus entendu parler depuis un moment refassent une apparition au Summer Game Fest 2026, comme Judas par le créateur de BioShock, ou alors le très discret The Wolf Among Us 2. De même, après l'annonce de The Lost Wild au State of Play, quid de l'intrigant Jurassic Park Survival de Saber Interactive, ou encore du fameux KOTOR Remake, également en développement au sein du studio ? Enfin, on ne dirait pas non à des nouvelles de jeux qu'on attend énormément comme Divinity chez Larian Studios ou encore The Witcher 4 et Cyberpunk 2 du côté de CD Projekt RED.

© Larian Studios

D'autres grosses surprises à attendre ?

Tous les titres cités ci-dessus figurent parmi ce qui semble le plus propice à faire une apparition à la cérémonie du Summer Game Fest 2026. L'événement pourrait cependant encore nous réserver de grosses surprises qu'on n'attendait pas. Dans le lot, on peut par exemple citer l'un des jeux vidéo les plus attendus de tous les temps par un petit studio écossais : GTA 6, bien qu'on sache que Rockstar n'a pas besoin de la conférence de Geoff Keighley. De même, on espère toujours secrètement qu'un Half-Life 3 objet de folles rumeurs depuis... plus de 20 ans se décide à montrer le bout de son pied-de-biche.