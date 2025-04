Les surprises, les rumeurs, les leaks, les world premiere… l’été c’est toujours un moment spécial pour les joueurs. Le Summer Game Fest est systématiquement le théâtre de grandes annonces, parfois attendues depuis longtemps, d'autres qu’on n’avait clairement pas vu venir. Depuis la mort de l’E3, Geoff Keighley et son événement ont pris la relève et les différents éditeurs se prêtent allègrement au jeu, proposant même parfois leurs propres conférences ou directs en parallèle. C’est par exemple le cas de Xbox, qui répond toujours à l’appel. Mais cette période sert également à mettre en avant les studios avec un peu moins d’aura. Chaque année, le programme est alors bien chargé, et vous avez désormais une conférence du Summer Game Fest 2025 de plus à ajouter à votre calendrier.

Il y a des rendez-vous annuels difficiles à manquer. La conférence principale de l’événement en fait clairement partie, elle qui ouvre le bal et qui se réserve une majorité des annonces les plus croustillantes. Xbox a pris pour habitude de frapper fort, même si The Outer Worlds 2 n’était peut-être pas le jeu mis en avant que beaucoup espéraient. Puis il y ces conférences Summer Game Fest de plus petites envergures, mais qui s’adressent à des communautés bien spécifiques. C’est notamment le cas du Wholesome Direct, incontournable pour les férus de jeux indépendants, cosy, chill ou tout simplement mignons. Le collectif reprendra bien évidemment du service cette année. Le rendez-vous est ainsi donné au 7 juin 2025 à 18h00, heure française, avec au programme 60 jeux, dont des premières mondiales, des démos et des surprises de développeurs indé de tout calibre et d’éditeurs adorés.

Pour l’heure, seuls quelques jeux sont confirmés pour cette conférence du Summer Game Fest 2025 : Is This Seat Taken? et MakeRoom, qui devrait faire de l’œil aux amoureux d’Unpacking. Plusieurs éditeurs ont d’ores et déjà confirmé leur présence, à l’instar de Playstack (Balatro, The Rise of the Golden Idol), btf Games (Trüberbrook), ustwo games (Monument Valley, Alba) ou encore Electric Saint (Crescent County). La vedette devrait cependant être Tales of the Shire, le jeu cosy prenant place dans l’univers du Seigneur des Anneaux, attendu pour le 29 juillet 2025.