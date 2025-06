Les fans de PlayStation ont leur State of Play, ceux de la marque verte, leur Xbox Showcase et les amoureux de AAA leur conférence du Summer Game Fest 2025. Et au milieu de toutes les annonces bourrées d’action, de violence et de gunfights il y a le Wholesome Game Direct. Une conférence dédiée aux jeux réconfortants et/ou aux histoires fortes en émotion. Autant dire que c’est le rendez-vous incontournable des fans cosy gaming et cette édition 2025 est encore riche en jeux que vous voudrez ajouter à votre liste de souhaits.

Plein de jeux cosy annoncés lors du Summer Game Fest

Du mignon, du puzzle, des distributeurs de boissons et des Hobbits, cette année encore le Wholesome Games Direct a réservé son lot d’annonces de jeux qu’on finira par faire avachis sur notre canapé devant notre Nintendo Switch 2 ou notre Steam Deck. Deux gros jeux sont venus remontrer leur gameplay : Tales of the Shire, le jeu cosy à la sauce Seigneur des Anneaux dans lequel vous suivez le quotidien paisible d’un Hobbit ; et Story of Seasons Grand Bazaar, le successeur spirituel d’un des ancêtres d’Animal Crossing dans lequel vous gérez votre échoppe à un marché local. Puis il y a ces petits jeux surprenants, voire réconfortants, qui sortent d’un coup.

Des shadow drops, il y en a encore eu cette année. A commencer par Camper Van Make it Home, un jeu cosy de chez cosy dans lequel vous créez votre propre espace dans votre véhicule de voyage, tout en combinant des éléments de jeux de puzzle d’organisation et des mécaniques de design d’intérieur. Le mélange parfait pour se détendre sans se prendre la tête. Le jeu est donc disponible dès maintenant sur PC et Steam. La version Nintendo Switch ne devrait pas tarder d’ailleurs.

On a également eu le droit à quelques nouvelles annonces surprises dont l’arrivée de Milano's Odd Job Collection sur Nintendo Switch, PC, PS5, PS4 et Xbox Series. Un nom qui pourra être familier aux plus vieux d’entre vous puisqu’il s’agit d’un jeu originellement paru sur PS1 en 1999 et qui n’est jamais sorti du Japon. Avec des doublages et des améliorations de gameplay, il reviendra dans une toute nouvelle version. Voici le grand récap de toutes les annonces de la conférence dédiée aux jeux cosy du Summer Game Fest 2025 :

Les tout nouveaux jeux cosy annoncés lors du Summer Game Fest 2025

Gourdlets Together, un jeu cosy de construction et pêche multijoueur

Heidi’s Legacy Mountains Calling vous met dans la peau d'une bergère (PC)

Milano's Odd Job Collection, le retour d'un jeu de la PS1 25 ans plus tard (PlayStation, Switch, Xbox Series, PC)

On-Together, la productivité en multijoueurs (PC)

Les jeux cosy sortis par surprise pendant le Summer Game Fest 2025

Camper Van Make it Home, le voyage en van en mode détente (PC, disponible plus tard sur Switch)

Fireside Feeling, les confessions nocturnes autour du feu de camp (PC)

Instants, un jeu narratif à base de polaroids (PC, Switch)

Omelet You Cook a servi le repas (PC)

Out and About a tout du prochain jeu cosy sensation

Seasonala Cemetery sort gratuitement sur PC à l'occasion du Summer Game Fest 2025

Squeakross: Home Squeak Home, un nouveau jeu de puzzle (PC, Switch)

The Guardian of Nature, du puzzle et une direction artistique solide (PC)

Vending Dokan!: Cozy Kiosk est lui aussi sorti pendant le Summer Game Fest 2025 (PC)

Les dernières annonces cosy du Summer Game Fest 2025

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings (consoles et PC)

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar déballe son gameplay au Summer Game Fest 2025

Winter Burrow annoncé sur Nintendo Switch (également sur PC, Xbox et Game Pass)

MakeRoom, un jeu de déco cosy (PC)

Is This Seat Taken, des puzzles de logiques et du cosy (PC, Nintendo Switch)

Monument Valley 3 sortira le 22 juillet (Xbox, PlayStation, Switch, Steam, Netflix)

Let's Build a Dungeon, devenez le créateur d'un MMO en le gérant (Xbox, Steam)

Leaf Blower Co. ou PowerWash où on souffle des feuilles (PC)

Luma Island: Pirates s'offre une première mise à jour majeure (PC)

Ambroise Niflette & the Gleaned Bell, des détectives miniatures, une DA unique (Kickstarter)

Haunted Paws, un jeu coop en duo qui a du chien (PC)

Everdeep Aurora en jeu d'aventure en pixels (PC, Switch)

Little Kitty, Big City annonce sa prochaine mise à jour gratuite au Summer Game Fest 2025

Big Hops, un plateformer mignon (PC)

All Will Rise, un deck builder narratif (Kickstarter)

ISLANDERS New Shores, le city builder cosy de retour

One Move Away, Unpacking, mais inversé (PS5, Xbox Series, PC)

Le Ghibili-like Hotel Galactic a refait sensation au Summer Game Fest 2025 (PC)

Discounty, la gestion de magasin cosy et narrative (PS5, PS4, Xbox, Switch, PC)

Gecko Gods s'offre une démo jouable (PC)

Capy Castaway Character

Collector's Cove Demo, de la gestion de ferme flottante (PC)

Town to City, le city manager cosy en voxel (PC)

Fishbowl : puzzles, narration et nostalgie (PC, PS5)

Pawsta, un jeu de cuisine comme vous n'en avez jamais vu (Kickstarter)

Crescent County, un monde ouvert en chevauchant un balais (PC)

Rediffusion du Wholesome Direct 2025