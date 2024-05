L’E3 est mort, longue vie au Summer Game Fest. Historiquement, le salon américain était le théâtre d’annonces plus grandioses les unes que les autres. Les événements s'enchaînent pendant plusieurs jours, tout comme les nuits blanches pour nous autres européens. Avec la COVID-19 et la démocratisation des conférences digitales, il n’a finalement pas su s’adapter et a officiellement jeté l’éponge. Entre en jeu son grand remplaçant : le Summer Game Fest 2024, le nouveau rendez-vous incontournable de cet été. Grosses conférences des acteurs majeurs de l’industrie, annonces très attendues, surprises, retour de jeux disparus des radars… cette année risque d’être particulièrement chargée, même s’il y a moins de conférences au programme. Voici le planning complet du Summer Game Fest 2024, avec tous les événements annoncés à ce jour.

Le Summer Game Fest 2024 c'est quand ?

Geoff Keighley et son Summer Game Fest assureront cette année encore la relève. LE nouveau rendez-vous estival reprendra du service cette année avec une édition qui s’annonce similaire à ses prédécesseures. Des conférences des gros éditeurs, de nouveaux jeux, d’autres dont on avait presque oublié l’existence après toutes ces années sans nouvelles, des world premieres à gogo, du gameplay et bien sûr des surprises en tout genre. Les promesses sont encore grandes cette année, même si le programme complet n’a visiblement pas encore été entièrement dévoilé.

Tout le monde attend de savoir si Sony ouvrira encore le bal cette année avec son PlayStation Showcase ou non. Quoiqu’il arrive, l’éditeur devrait répondre présent pour la conférence immanquable de cet été, celle qui débutera officiellement les hostilités. La soirée de lancement du Summer Game Fest 2024 est calée au 7 juin à 23h, heure française, avec un show qui devrait encore réserver son lot d’annonces importantes comme surprenantes. Les festivités se poursuivront ensuite pendant toute une semaine avec plusieurs conférences, présentations et autres showcases. La bonne nouvelle, c’est que cette année il n’y aura pas besoin de faire énormément de nuit blanche pour suivre les événements les plus importants.

Le programme des conférences du Summer Game Fest 2024

6 juin à 19h : Guerrilla Collective 2024

: Guerrilla Collective 2024 7 juin à 17h : Access-Ability Summer Showcase

: Access-Ability Summer Showcase 7 juin à 23h : Summer Game Fest

: Summer Game Fest 7 au 9 juin : IGN Live

IGN Live 8 juin à 1h du matin : Day of the Devs 2024

Day of the Devs 2024 8 juin 2h du matin : Devolver Direct

Devolver Direct 8 juin à 18h : Wholesome Direct 2024

: Wholesome Direct 2024 8 juin à 19h : Latin American Games Showcase

: Latin American Games Showcase 8 juin à 20h : Future of Play Direct

: Future of Play Direct 8 juin à 20h30 : Women-Led Games

: Women-Led Games 8 juin à 21h : Future Games Show : Summer Showcase

21h Future Games Show : Summer Showcase 9 juin à 19h : Xbox Games Showcase 2024 + COD Black Ops 6

Xbox Games Showcase 2024 + COD Black Ops 6 9 juin à 22h : PC Gaming Show 2024

: PC Gaming Show 2024 10 juin (heure non annoncée ) : Ubisoft Forward

) : Ubisoft Forward 2 août à 21h00 : THQ Nordic Showcase

: THQ Nordic Showcase 20 août (heure non annoncée) : Opening Night Live (Gamescom)

La liste ci-dessous n'est évidemment pas définitive. D’autres événements peuvent être ajoutés au fil des semaines, notamment Nintendo qui devrait tenir son Direct annuel pendant la période estivale. N'hésitez donc pas à revenir régulièrement sur l’article et à l’ajouter à vos favoris. Nous le mettrons à jour dès qu’une nouvelle conférence du Summer Game Fest 2024 sera confirmée.

Les conférences à ne pas manquer et à quoi s'attendre ?

À première vue, il y aura encore moins de conférences cette année. Les acteurs majeurs de l’industrie qui ne tiendront pas leur propre événement profiteront donc du Summer Game Fest pour mettre en avant leurs plus grosses cartouches à venir. Certains iront sans doute mettre de l’animation au Xbox Games Showcase ou pendant les fameux directs de PlayStation et Nintendo, dont les annonces se font toujours attendre. Pour celles et ceux qui ne souhaitent regarder que les rendez-vous essentiels, voici notre sélection, qui ne se base évidemment que sur ce qui a été officialisé au moment où ces lignes ont été écrites.

Summer Game Fest 2024 - 7 juin à 23h

C’est évidemment LE rendez-vous à ne pas manquer cet été. La conférence du Summer Game Fest 2024 viendra réellement ouvrir le bal et en grande pompe. Ce sont plus de 50 éditeurs et studios qui répondront présents cette année, avec des « world premiere » à tout-va, des jeux disparus des radars et sans doute un sacré paquet de nouvelles annonces et surprises. Seuls deux jeux ont véritablement été confirmés à ce jour. Les amoureux de RPG pourront en apprendre davantage sur Metaphor ReFantazio, la nouvelle licence de certains cerveaux qui ont donné vie à Persona 5 et ses prédécesseurs. Warner Bros. tentera de redorer son blason après l’échec de Suicide Squad Kill the Justice League avec Batman Arkham Shadow. Un jeu VR qui se déroulera donc dans l'Arkham-verse, mais qui sera exclusif au Meta Quest 3.

Dragon Age 4 (Dreadwolf) doit aux dernières nouvelles faire officiellement les présentations cet été. À moins qu’EA ne décide de créer son propre événement, le prochain jeu de BioWare devrait être de la partie. De son côté, 2K a confirmé qu’une de ses licences fétiches ferait son retour cet été. Borderlands 4 ou Mafia 4 ? La rumeur veut que ce soit la seconde option. Bandai sera également de la partie, sans doute pour enfin nous dévoiler la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero et pourquoi pas nous donner des nouvelles de Little Nightmares 3.

Devolver Direct - 8 juin à 2h du matin

Si vous êtes du genre couche-tard, alors on vous conseille de rester éveillé après le SGF 2024 pour regarder le Devolver Digital Showcase. Sinon, le lendemain en replay, ça marche aussi. Chaque année, l’éditeur de jeux indépendant nous régale avec sa présentation complètement barrée, toujours la plus folle du lot. On imagine que Devolver a mis tous les potards au maximum pour célébrer son quinzième anniversaire comme il se doit. L’éditeur promet des « de nouvelles annonces tonitruantes, des dates de sortie mûrement réfléchies et de surprises à même de révolutionner (une nouvelle fois) le petit monde du gaming.» Le très prometteur The Plucky Squire devrait enfin avoir une date de sortie arrêtée, quand on devrait en apprendre davantage sur The Crush House, le jeu de téléréalité déjanté. On vous voit déjà en train de rêver d’Hotline Miami 3 pour marquer l’occasion. Peut-être que cette année sera bien la bonne ?

Wholesome Direct - 8 juin à 18h

Au milieu de toute cette violence, un peu de douceur. Le Wholesom Direct, c’est un peu cette pause détente bien méritée, qui présente des jeux indés, pleins de bonnes ondes, mignons et chill comme tout. On n’a que peu de détails à l’heure actuelle, l’événement n’ayant fermé que récemment les inscriptions à sa conférence. Mais qui sait ? Peut-être que votre prochain coup de cœur s’y trouvera ?

Future Games Show - 8 juin à 21h

Pour celles et ceux qui n’ont pas que les yeux rivés sur les prochains blockbusters, le site GamesRadar+ proposera cette année encore sa conférence donnant la parole aux développeurs moins connus. Productions AA et jeux indépendants seront une nouvelle fois à l’honneur. Les éditions précédentes avaient eu quelques invités prestigieux, donc il est possible que quelques surprises s’invitent aux festivités, mais il n’y aura jamais rien d’aussi grandiloquent que pendant la soirée du Summer Game Fest. Pour ce Future Games Show Summer 2024, ce sont Roger Clark (Arthur de Red Dead Redemption 2) et Britt Baron (Tifa, FF7 Rebirth) qui seront à la présentation.

Xbox Showcase + Call of Duty Black Ops 6 - 9 juin à 19h

C’est l’un des immanquables de ce Summer Game Fest 2024. Le Xbox Games Showcase revient cet été et pour sa première édition depuis le rachat historique d’Activision-Blizzard Microsoft veut frapper fort. La firme de Redmond présentera les prochains jeux développés par ses studios, avec vraisemblablement des dates de sortie pour Indiana Jones et le Cercle Ancien et Avowed. On peut également s’attendre à des nouvelles de titres déjà annoncés comme Contreband, South of Midnight, Fable 4, State of Decay 3 ou Perfect Dark, tout comme à un retour de Doom si l’on se fie aux rumeurs. Le Xbox Game Pass devrait cette année encore profiter d’une belle mise en avant grâce à une poignée d’éditeurs tiers qui devraient faire une apparition. Seule certitude pour l’heure, Call of Duty Black Ops 6 profitera d’une jolie mise en lumière avec un showcase dédié juste après la conférence.

PC Gaming Show - 9 juin à 22h

C’est devenu un rendez-vous annuel pour les joueurs PC les plus courageux. Celles et ceux qui savent encaisser plus d’une heure de « cringitude » et de blagues vaseuses se caleront sans doute devant le PC Gaming Show. Cette édition 2024 sera un peu particulière, puisque l'événement soufflera sa dixième bougie. La conférence devrait elle aussi réserver son petit lot de surprises. Là encore, les détails sont maigres à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais quelques têtes d’affiche devraient être révélées à l’approche de la conférence.

Ubisoft Forward - 10 juin (heure non annoncée)

© Ubisoft Montréal / Ubisoft.

Ce sera la dernière grosse conférence de ce Summer Game Fest avant la Gamescom 2024. Ubisoft mettra en lumière ses prochaines productions, tout en présentant de nouvelles mises à jour sur ces jeux déjà sortis. XDefiant, Rainbow Six ou encore The Crew Motorsport devraient dévoiler leurs futurs contenus. Assassin’s Creed Shadows sera bien l’une des vedettes de la soirée, et on imagine sans trop se mouiller que Star Wars Outlaws, attendu pour le 30 août, lui tiendra compagnie. La conférence pourrait cependant réserver son lot de surprises. Bon, on va arrêter de se faire du mal et on ne va plus mentionner l’arlésienne Beyond Good & Evil 2. Peut-être que Splinter Cell Remake fera une brève apparition, tout comme Prince of Persia Remake, qui aurait bien avancé en interne. Rendez-vous le 10 juin pour en avoir le cœur net.