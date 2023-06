Le Summer Game Fest 2023 commence réellement demain soir avec sa conférence dédiée. Au programme plus de deux heures, des annonces et des world premiere par dizaines… et quelques surprises. Jeux confirmés,titres attendus, rumeurs crédibles comme prédictions les plus folles… On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement immanquable de l’été.

PlayStation a plus ou moins ouvert les festivités avec son PS Showcase annuel. Une petite mise en bouche en attendant le Summer Game Fest 2023, où les choses sérieuses vont réellement commencer. Comme chaque année, l’événement devrait être riche en annonces. PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et même adaptations, il y en aura assurément pour tous les goûts cette année encore. Geoff Keighley semble néanmoins parvenir à contenir ses plus gros secrets pour cette édition et l’événement devrait bien réserver son petit lot de surprises. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un gros récap.

C’est presque le grand soir. Après plusieurs semaines de teasing, la saison des grosses annonces de l’industrie va bientôt commencer. Le Summer Game Fest 2023 va ouvrir le bal avec sa propre conférence. Un événement devenu immanquable pour les amateurs de jeux vidéo au fil des années. Le show, que l’on nous promet encore une fois exceptionnel et riche en annonces, se tiendra ce jeudi 8 juin 2023 à 21h00, heure française. Aucune durée exacte n’a été communiquée, mais il faudra cette année encore tabler sur plus de deux heures, avec le retour du Day of the Devs à 23h00 pour découvrir des présentations un peu plus longues en compagnie des développeurs.

Pour découvrir les futurs hits de l’année et de celles à venir, rendez-vous sur les chaînes officielles des Game Awards sur Twitch et YouTube. Le compte officiel de l’événement devrait également partager le plus gros des annonces plus ou moins en temps réel sur ses réseaux sociaux. Comme d’habitude, vous pourrez compter sur votre équipe de nuit pour être au taquet pour vous donner toutes les plus grosses annonces du soir sur le site.

A quoi s’attendre pour ce Summer Game Fest 2023 ?

Tout le sel du Summer Game Fest, ce sont ses annonces surprises, ces jeux que l’on attendaient pas et qui pourtant font une apparition inespérée. Pour autant, certains éditeurs n’hésitent pas à chauffer à blanc leurs communautés en confirmant ou en teasant certaines de leurs productions.

Cyberpunk 2077, MK1... les jeux confirmés pour le Summer Game Fest 2023

A commencer par NetherRealm qui a confirmé que le gameplay de Mortal Kombat 1 sera dévoilé pour l’occasion. Attendez-vous à des nouvelles mécaniques inédites ou encore des kameo comme Erron Black, déjà confirmé. Au rayon de l’horreur, Alan Wake 2 devrait assurer le spectacle lui aussi avec des séquences de jeu inédites. La suite est attendue comme jamais par une communauté de fans qui a patienté plus de 13 ans dans l’espoir que l’ancienne exclu Xbox revienne enfin. La tête d’affiche en revanche, ce sera sans aucun doute Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Après un lancement difficile, la hype autour du RPG de CD Projekt RED est à son paroxysme et la série Netflix n’y est pas étrangère. L’extension, que l’on nous promet déjà généreuse comme jamais, emmènera les joueurs dans une toute nouvelle zone. Elle devrait profiter d’une longue mise en avant, avec une présentation du gameplay et pourquoi pas une date de sortie. Les parisiens pourront en tout cas mettre les mains dessus à une date indéterminée. Côté RPG toujours, Baldur's Gate 3 reviendra sur scène pour vous présenter un certain Gortash, qui pourrait bien être l’un des grands méchants du jeu. Pour rester sur le thème de la fantasy, la saison 3 de The Witcher diffusera en avant-première sa bande-annonce lors de la conférence du Summer Game Fest 2023. Ce sont celles et ceux qui ne jurent que par Henry Cavill qui vont être heureux.

Les jeux indé aussi à l'honneur

Dernier AAA mainstream confirmé pour la conférence : Fortnite. Le free-to-play au succès indécent viendra présenter son chapitre 4. Une annonce grandement attendue par les millions de joueurs et qui devrait encore une fois créer l’événement. Le Summer Game Fest 2023 fera également la part belle aux productions plus modestes. Immortals of Aveum, le Call of Duty magique qui va jouer dans le cour des grands va profiter d’un joli coup de projecteur avant sa sortie cet été. Lies of P, le Bloodborne -like inspiré de Pinocchio reviendra avec de nouvelles séquences de gameplay et on espère enfin une date de sortie. Dernier jeu confirmé pour ce Summer Game Fest 2023 et pas des moindres, le MMO Throne and Liberty qui sera édité par Amazon Games en Occident.

Elden Ring, FF7 Remake 2, les jeux pressentis et les rumeurs du SGF 2023

Avec plus de 40 éditeurs et développeurs présents, ce n’est qu’une infime partie du line-up du Summer Game Fest 2023 qui est connue. Le trailer de la conférence a plus ou moins confirmé quelques jeux. Lords of the Fallen, Hellblade 2, Assassin’s Creed Mirage, ou encore Final Fantasy 16 sont autant de grands noms qui pourraient assurer le spectacle. La présence de Marvel’s Spider-Man 2 a ravivé les espoirs pour l’annonce d’une date de sortie, tout comme le free-to-play Disney Dreamlight Valley. Geoff Keighley a tenu à tempérer les attentes des joueurs. Tous les titres montrés dans la bande-annonce ne seront pas forcément là lors du grand show.

Et pour les surprises alors ? Quelques jolis candidats sont pressentis lors de ce Summer Game Fest 2023. A commencer par FF7 Remake 2, dont le compte à rebours peu subtil devrait s’arrêter le jour de la conférence. Autant dire que Square Enix risque d’enflammer la scène si Cloud et sa célèbre Buster Sword venaient à se montrer. Côté world premiere, Call of Modern Warfare 3 pourrait enfin se révéler, tout comme le DLC d’Elden Ring réclamé et espéré comme pas deux. FromSoftware devrait assurément revenir avec Armored Core 6, dont la sortie se rapproche doucement mais sûrement.

Le cas de Kojima et de Silent Hill Remake

La présence de Gearbox laisse quant à elle penser que film Borderlands pourrait dévoiler sa première bande-annonce, alors même que les acteurs avaient été mobilisés pour retourner des scènes complètes. Il se murmure aussi qu’un certain Persona 3 Remake devrait bientôt se révéler au grand jour. Et pourquoi pas un nouveau spin-off du cinquième épisode ? C'est ce qui se dit. La saison 5 d’Overwatch 2 approchant, il se peut que Blizzard profite de la visibilité du Summer Game Fest 2023 pour en dévoiler le contenu. Et si rêver est permis, alors pourquoi ne pas espérer une première bande-annonce du nouveau Tomb Raider ? La rumeur veut que Crystal Dynamics travaillerait d’arrache-pied pour sortir un trailer cette année. Ubisoft pourrait aussi marquer le coup en révélant son jeu Star Wars en monde ouvert à l’occasion, tandis qu'EA a encore un certain Dragon Age 4 dans sa besace.

Un peu les Tic & Tac de l'événement, Hideo Kojima et Geoff Keighley vont de pair. Le grand copain de l’organisateur devrait donc encore une fois lui faire l’honneur de sa présence. On espère que ce ne sera pas pour promouvoir son podcast ou le documentaire qui lui est consacré. Il a en tout cas deux jeux à montrer : Death Stranding 2 et l'énigmatique Overdose qui a fait l’objet de sérieuses rumeurs. Et si « Koko », comme on aime l'appeler par ici, est bien présent, il y a alors peu de chances que son BFF offre une tribune à Konami. Pas de Metal Gear Solid Delta à l’horizon, et il faudra sans doute repasser pour le fameux Silent Hill Remake 2 si le créateur n'a pas été impliqué dans le projet.

Aucun jeu n'ayant leaké jusqu'alors, le Summer Game Fest 2023 devrait bien réserver son lot de surprises cette année. Quels jeux aimeriez-vous voir ou revoir ?