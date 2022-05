Il faut se faire à l'idée, il n'y aura pas d'E3 cette année... mais le Summer Game Fest 2022 de Geoff Keighley va se faire une joie de prendre sa place. Le présentateur a publié les premières informations essentielles sur son événement, à savoir la date et l'heure de la conférence live.

La conférence Summer Game Fest 2022 aura lieu le 9 juin prochain à partir de 20h. Comme pour les Game Awards, c'est Geoff Keighley qui se chargera d'animer la soirée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il.

On ne connaît pas encore la durée du show mais cela devrait osciller entre 2 heures et 2 heures 30, si l'on se fie aux précédentes éditions. La présentation aura pour objectif de donner un aperçu du futur du jeu vidéo avec des invités spéciaux, des annonces de nouveaux jeux et surtout des... WORLD PREMIERES. Le BFF de Geoff, Hideo Kojima, sera t-il là avec son nouveau jeu ?

L'année dernière, nous avions eu de belles annonces avec le trailer très MGSien de Death Stranding Director’s Cut, le spin-off de Borderlands Tiny Tina's Wonderlands, la première vidéo d'Avatar Frontiers of Pandora ou encore du gameplay de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope et d'Elden Ring. Un line-up plutôt sympa.

Un événement en ligne et dans les cinémas IMAX

Pour cette édition du Summer Game Fest 2022, Geoff Keighley s'associe avec les cinémas IMAX du pays de l'Oncle Sam pour retransmettre l'événement dans des conditions exceptionnelles. Un dispositif qui sera conservé pour les Game Awards 2022 également.

Et même si cela coulait de source, le présentateur a confirmé que son showcase serait diffusé en simultané sur YouTube et Twitch. Mais aussi des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook et d'autres.

Si les AAA sont moins votre tasse de thé, le "Days of the Devs" revient. De quoi s'agit-il ? D'un showcase de jeux indépendants animé cette fois par iam8bit et Double Fine (Psychonauts 2). Enfin, on rappelle que comme l'E3, le Summer Game Fest 2022 est également un événement qui s'inscrit sur plusieurs jours.

Ainsi, le Tribeca Games Spotlight, pendant lequel A Plague Tale Requiem sera jouable, et le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 font partie du calendrier du SGF.