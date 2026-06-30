S’il y a une question qui agite certaines sphères de la communauté du jeu vidéo, c’est celle du prochain projet de Sandfall Interactive. Y aura-t-il une suite à Clair Obscur Expedition 33 ou non ?

« Clair Obscur trouble de rature, courbera Eiffel … » Un refrain entêtant que de nombreux joueurs continuent de fredonner, un an et demi après la sortie du jeu. Après avoir raflé 9 Game Awards, dont le titre très convoité de GOTY 2025, le premier titre de Sandfall Interactive semble bien parti pour rester dans les annales du jeu vidéo. Cette success story à la française a captivé aussi bien les grands médias hexagonaux que leurs homologues Outre-Atlantique. Une flopée de produits dérivés et une tournée symphonique vendue à guichet fermé plus tard, le studio montpelliérain se fait depuis plus discret. Un silence qui n'a toutefois pas empêché Guillaume Broche, tête pensante de Clair Obscur Expedition 33, de répondre à la question qui brûle toutes les lèvres : Sandfall compte-t-il faire une suite à son RPG phénomène ?

Clair Obscur Expedition 33 aura-t-il une suite ?

C’est devant la caméra de Konbini que Guillaume Broche a une nouvelle fois répondu à la question qui revient en boucle : Sandfall Interactive travaille-t-il sur une suite de Clair Obscur Expedition 33 ou sur un tout nouvel univers ? « C’est la question. J’ai envie de faire des jeux, c’est tout. On verra. », répond simplement le directeur créatif, un sourire aux lèvres. Une réponse volontairement évasive, qui ne l’empêche pas de glisser quelques indices sur la philosophie du studio montpelliérain pour la suite, quitte à décevoir son public. « On va faire des jeux qui nous font kiffer, si ça suit, tant mieux, si ça ne suit pas, tant pis. »

Mais après Clair Obscur Expedition 33, la petite équipe pourrait prendre à contre-pied les attentes des joueurs. C’est en tout cas ce que semble laisser entendre Guillaume Broche : « Au prochain jeu on prendra aussi des décisions drastiques, peut-être que ça ne va pas plaire… C’est la vie, c’est comme ça qu’on voit la suite. Après si on vend aucune copie on aura quand même des problèmes… Normalement ça ira. », relativise le directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33. Si Sandfall n’a jamais complètement fermé la porte à une suite de Clair Obscur Expedition 33, le studio est resté fidèle à sa ligne de conduite : se fier à leur instinct plutôt que les attentes du public.

Le prochain jeu pourrait ainsi prolonger le même univers, quitte à abandonner le tour par tour, comme repartir sur une toile vierge. Une philosophie déjà revendiquée à plusieurs reprises par les membres du studio, dont Jennifer Svedberg-Yen, scénariste du jeu, dans le n°419 d'Edge. « Trop de séries et de livres se fourvoient en essayant de plaire à tout le monde, au point d'en perdre leur essence même. Nous pensons donc qu'il faut faire confiance à notre instinct et continuer à nous fier à la vision du studio. » Il n’y a plus qu’à s’armer de patience avant de découvrir la prochaine lubie créative de Sandfall Interactive et découvrir si l’univers de Clair Obscur Expedition 33 s’étendra avec un second jeu. Il reviendra en tout cas prochainement sur grand écran, le film live-action ayant été commandé avant même la sortie du jeu.

Source : Konbini