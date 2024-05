Suicide Squad: Kill the Justice League" fut un échec critique et commercial, et forcément cela a eu des répercussions directes sur Warner, qui a subi de grosses pertes en conséquence.

La sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League s'est avérée coûteuse pour Warner Bros., avec une perte de revenus estimée à 200 millions de dollars. Cette information a été révélée lors du rapport financier du premier trimestre de l'entreprise, où il a été qualifié de décevant par rapport aux attentes initiales. C'est tout de même assez alarmant quand on y pense.

Suicide Squad fut un gouffre financier

Le jeu, qui a connu plusieurs reports avant son lancement, n'a pas réussi à séduire les critiques ni les joueurs. En effet, dès son accès anticipé, il a dû être retiré des magasins à cause d'un bug majeur qui complétait automatiquement le jeu, réduisant ainsi l'expérience utilisateur prévue. Cette situation a nécessité une réaction rapide de la part de Warner Bros. pour tenter de limiter les dégâts sur son image de marque et sa situation financière.

Gunnar Wiedenfels, le CFO de Warner Bros., a expliqué lors d'un appel avec les investisseurs que la contre-performance de Suicide Squad avait non seulement affecté les revenus, mais aussi impacté l'EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'entreprise à hauteur de 200 millions de dollars. Ce déclin significatif est survenu malgré le succès antérieur de Hogwart’s Legacy, qui avait réalisé d'excellents chiffres durant le même trimestre de l'année précédente. Avec ça, on imagine mal l'entreprise ne pas tout miser sur Harry Potter et s'éloigner encore un peu plus de DC.

Sur Metacritic, un site d'évaluation critique et public, Suicide Squad: Kill the Justice League a reçu une note moyenne de 60 sur 100, indiquant des avis partagés. Chez nous, sur Gameblog, on avait lui donné la note de 6. Satisfaisant, sans plus et c'est bien dommage.