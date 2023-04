Rien ne se passe comme prévu pour Suicide Squad: Kill the Justice League, la prochaine production de Rocksteady Studios. Les créateurs de Batman: Arkham Asylum, Batman Arkham: City et Batman Arkham: Knight. Le studio a en effet publié un communiqué officiel qui va décevoir celles et ceux qui l'attendent encore.

Suicide Squad: Kill the Justice League encore repoussé

Sur le papier, un jeu avec Deadshot, Harley Quinn, King Shark ou Captain Boomerang était aguicheur, d'autant plus lorsque l'on sait qui est aux commandes. Rocksteady Studios s'est en effet taillé une solide réputation avec sa trilogie Batman Arkham, la meilleure adaptation vidéoludique à ce jour pour un paquet de fans. Malheureusement, depuis plusieurs mois, Suicide Squad: Kill the Justice League n'est pas au mieux de sa forme.

Après un premier report important et un deuxième retard au mois de mai - de cette année - le titre annonce qu'il n'est toujours pas prêt. Dans son message, les équipes expliquent assumer avoir besoin de plus de temps pour que « l'expérience de jeu soit la plus qualitative possible pour les joueurs ». Et forcément, ils n'ont pas d'autre choix que de repousser la sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de prendre le temps supplémentaire pour faire en sorte que l'expérience de jeu soit la plus qualitative possible pour les joueurs. Merci à notre formidable communauté pour leur soutien indéfectible, leur patience et leur compréhension. Nous avons encore beaucoup de choses à partager dans les mois à venir et nous avons hâte de vous retrouver à Metropolis l'année prochaine. Via Twitter.

Désormais, Suicide Squad Kill the Justice League prévoit un lancement pour le 2 février 2023. Un décalage de plusieurs mois qui suffira à éteindre la colère de certains joueurs ? Pas si sûr.

Un jeu métamorphosé grâce au retard ?

À mesure que Suicide: Squad Kill the Justice League donnait des informations à son sujet, certains joueurs ont en effet déchanté. D'abord, il y a cet aspect jeu-service (game as a service) qui passe difficilement auprès de la communauté. Encore plus après la découverte d'un possible battle pass, mais surtout, de la nécessité d'avoir une connexion Internet pour y jouer, y compris en solo. Et là-dessus, pas de doute, ce sera bien le cas et cela a été confirmé en toute transparence par Rocksteady Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment.

Ensuite, il y a eu cette longue vidéo de gameplay durant un State of Play qui n'a pas arrangé les choses. C'était, on peut le dire, un carnage et une immense déception pour beaucoup. On a eu l'impression d'être devant un énième jeu-service mais pas du plus bon goût. Entre les ennemis insipides, le feeling et certains visuels, pas mal de choses ne semblaient pas à la hauteur de la réputation du studio. Est-ce pour cette raison que les fondateurs de Rocksteady ont pris le large ? D'après eux, non.

Comme le souligne le journaliste Jason Schreier, si Suicide Squad: Kill the Justice League sort en février 2024, alors il se sera écoulé 9 ans entre les deux jeux du studio. Ce qui peut paraître très long au regard du dernier trailer. Et bien que ça coule de source, il ajoute que ce retard ne sera pas suffisant pour transformer le titre. En interne, les dirigeants ont auraient aussi justifié ce retard pour peaufiner le jeu, en déclarant que ce report n'était pas motivé par les retours négatifs de la présentation.