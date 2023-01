Suicide Squad : Kill the Justice League, développé par Rocksteady à qui l’on doit la série des Batman Arkham, fait partie des grosses sorties de 2023. Jouable en coopération jusqu’à quatre, le jeu compte nous mettre dans la peau d’illustre anti-héros de l’univers DC (Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et Deadshot) obligés d’affronter une invasion extraterrestre et d'autres héros transfigurés.

Si le jeu est tout de même attendu par un grand nombre de fans (de la licence et du studio), un récent leak vient de littéralement doucher toutes les attentes, refroidissant les joueurs plus rapidement que Mr Freeze.

Suicide Squad met les joueurs en rogne

En plus des gros leaks d’Hogwarts Legacy, Warner a laissé échapper un simple screenshot du jeu qui a fait exploser les réseaux sociaux. La raison ? Suicide Squad est un jeu service.

Sur l’image partagée en ligne, on peut en effet voir que Suicide Squad aura le droit à un battle pass saisonnier, disposera de ressources (quatre au total) à farmer, certainement pour se fabriquer de l’équipement, et aura également une boutique en ligne. Des informations qui restent en travers de la gorge d’une grande majorité des joueurs. Alors que beaucoup s'attendaient à une sorte de Borderlands 3, un simple shooter looter coopératif, il s’avère finalement que le jeu s’apparente plus à un Outriders, The Division 2 ou encore à un Marvel’s Avengers, ce qui ne les rassure absolument pas.

Un genre que l'on voit partout

Les jeux service ont beau être particulièrement rentables et populaires pour la plupart, pour une bonne partie des joueurs, ce genre est surexploité et beaucoup trop présent. Pour beaucoup, c’est même une bonne raison de ne pas passer à la caisse, comme ils le témoignent sur les réseaux sociaux. En gros, la déception est énorme.

Il est vrai que le genre est de plus en plus représenté sur nos consoles et PC, et si certains jeux s’en sortent plutôt bien, comme Destiny 2 par exemple, d’autres sont des échecs cuisants, en témoigne le naufrage abyssal de Babylon’s Fall, Anthem ou encore Marvel’s Avengers justement.

Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir dans quelle catégorie se placera le jeu. Après avoir été reporté, Suicide Squad est attendu sur PS5, Xbox Series et PC d’ici le 26 mai 2023.