Les apparitions publiques de Suicide Squad : Kill the Justice League ont jusqu’à présent été relativement peu nombreuses. La dernière fois qu’il a fait parler de lui, le jeu de Rocksteady s’était montré sous la forme d’une bande-annonce composée de cinématiques diffusées dans le cadre du DC FanDome. Cette fois, le studio britannique a décidé de passer aux choses sérieuses. Car c’est de gameplay dont il est cette fois question.

Warner Bros. a profité des Game Awards 2021 pour enfin montrer du gameplay de Suicide Squad : Kill the Justice League. Dans cette nouvelle vidéo, les antihéros de l’univers DC doivent se débarrasser de Flash. Pour y parvenir, les quatre membres de l’équipe vont devoir mettre à profit leurs capacités individuelles.

Chacun son style, chacun son gameplay

Pour rappel, Suicide Squad : Kill the Justice League permet d’incarner Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou King Shark. Le jeu, qui se déroule en monde ouvert, pourra être traversé seul ou jusqu’à quatre en coopération. Les personnages jouables étant variés, ils ne jouiront pas tous du même gameplay. Chacun des protagonistes disposera de ses propres coups, capacités et autres armes.

Contrairement aux Batman Arkham, Suicide Squad : Kill the Justice League ne se déroule pas à Gotham City. En effet, l’action se déroule ici à Metropolis, le terrain de jeu de Superman. Et pour les quatre super-vilains, il n’est pas ici question d’affronter un ennemi encore plus méchant qu’eux. Comme le titre du jeu l’indique, leur mission consiste donc en l’élimination de la Justice League. Rien que ça.

Le Suicide Squad, la dernière chance au dernier moment

Bien évidemment, le groupe de super héros n’est pas tel que ses fans le connaît. Il s’est en effet malheureusement retrouvé sous le contrôle de l’extra-terrestre Brainiac. Par conséquent, le Suicide Squad apparaît comme le dernier recours de l’humanité. Étant données les habitudes de Rocksteady, il ne serait cependant pas étonnant que l’intrigue propose des retournements de situation.

À l’heure actuelle, Suicide Squad : Kill the Justice League n’a pas encore de date de sortie précise. Warner Bros. a simplement indiqué que son jeu sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Quelles sont vos impressions au sujet de cette première bande-annonce de gameplay de Suicide Squad : Kill the Justice League ? Vous donne-t-elle envie d’y jouer ? L’histoire du jeu vous intéresse-t-elle ? Auriez-vous préféré incarner des super héros ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.