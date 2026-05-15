Voilà un feuilleton qui finit bien. Hier, Unknown Worlds lançait officiellement l’accès anticipé de Subnautica 2 sur Xbox Series et PC, après de longs mois d’incertitudes et de difficultés. En effet, initialement prévu pour 2025, le jeu a finalement été victime de nombreux déboires légaux entre ses créateurs et l’éditeur du projet, Krafton, qui ont ainsi entraîné un long report de sa date de sortie. Mais ça y est. Après des mois de galères, la situation est désormais rentrée dans l’ordre, et l’avenir s’annonce d’ores et déjà radieux pour Unknown Worlds.

Subnautica 2 rencontre un lancement phénoménal

Il suffit de voir l’engouement rencontré par Subnautica 2 pour s’en rendre compte. Douze heures seulement après son lancement, le jeu de survie sous-marin enregistrait déjà plus de 2 millions de ventes à travers le monde, en plus de prendre la tête des meilleures ventes sur Steam dans de nombreux pays. Une prouesse d’autant plus impressionnante que le titre d’Unknown Worlds est également disponible sans surcoût supplémentaire dans le Xbox Game Pass, dont il a rejoint hier le catalogue au travers des formules Ultimate et PC.

Loin de s’arrêter là, Subnautica 2 peut également se targuer d’avoir atteint les 651 000 joueurs en simultané le jour de son lancement, un chiffre qui comprend à la fois les versions Steam, Epic Games Store et Xbox Series du jeu. En sachant que la plateforme de Valve a de son côté enregistré un pic à 467 000 joueurs, un chiffre neuf fois plus élevé que le pic maximal atteint par le premier opus depuis sa sortie. Ce qui, soit dit en passant, permet également à Subnautica 2 de dépasser des titres comme Resident Evil Requiem (344 214) et Crimson Desert (276 261).

Parviendra-t-il à surpasser Slay the Spire 2, qui reste pour l’heure le plus gros succès de Steam en cette année 2026 avec un pic à 574 638 joueurs enregistré dans les jours suivant sa sortie ? L’avenir nous le dira. En attendant, le titre d’Unknown Worlds peut en tout cas compter sur d’excellents retours de la part des joueurs, en témoignent par exemple les 88% d’évaluations « très positives » laissées par la communauté sur la plateforme de Valve ; ou encore l’engouement qu’il suscite sur des plateformes de streaming comme Twitch et YouTube.

© Unknown Worlds

Un coup dur pour Krafton ?

Autant dire que cela ne risque pas de faire les affaires de Krafton, qui avait initialement déclaré vouloir reporter Subnautica 2 en raison d’une qualité jugée insuffisante. Une idée dont s’étaient alors défendus ses créateurs, en expliquant qu’il s’agissait en réalité d’une simple excuse de la part de l’éditeur pour éviter d’avoir à leur verser une prime en cas de succès du jeu avant la fin d’année 2025. Et au vu de l'engouement phénoménal qu'il suscite depuis hier, on sait désormais de quel côté risque de pencher la balance dans cette histoire…

Source : Unknown Worlds