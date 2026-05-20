Deux millions de jeux vendus en l’espace de douze heures, un pic record de joueurs sur Steam pour la franchise, des retours très positifs de la part du public… Pas de doute : Subnautica 2 démarre sous les meilleurs auspices pour Unknown Worlds. Accès anticipé oblige, les membres de la communauté en profitent d’ailleurs pour y aller de leurs petits commentaires sur le Discord du studio, de sorte à lui permettre de peaufiner l’expérience à partir de diverses suggestions. Il semblerait toutefois que l’une d’elles n’ait pas vraiment plu à l’un des développeurs.

Un développeur de Subnautica 2 se retrouve sous le feu des critiques

En effet, comme remonté par nos confrères de chez GamesRadar+, Artyom O’Rielly, level designer sur le projet, a répondu de manière plutôt cinglante à la remarque de l’un des joueurs, qui demandait au studio pourquoi contrairement à la plupart des jeux de survie, Subnautica 2 n’offrait pas la possibilité de tuer les créatures que l’on rencontre. Ce à quoi le développeur a répondu plutôt sèchement : « Nous ne faisons pas un jeu où l’on tue. Va jouer à Sons of the Forest ou à un autre jeu si tu veux tuer ».

Forcément, le ton de la réponse n’est alors pas passé inaperçu auprès de la communauté, qui est plus que divisée quant à l’approche choisie par O’Rielly. Car si certains défendent effectivement la position du développeur, en expliquant notamment que Subnautica 2 n’a pas besoin de cela pour briller, d’autres estiment malgré tout que le créateur aurait pu répondre avec un peu plus de gentillesse. « À quoi sert l’accès anticipé si c’est pour ne pas tenir compte des critiques ou des retours », s’interroge par exemple un joueur sur Reddit ?

Mais peut-être le développeur d’Unknown Worlds a-t-il aussi été légèrement piqué par la suite du message de l’internaute, qui affirme que l’absence d’une telle mécanique « n’a aucun sens » et que si le studio ne le fait pas lui-même, sans doute les moddeurs s’en chargeront pour lui. Dans tous les cas, pas sûr qu’il s’agisse de la meilleure pub pour Subnautica 2 dans l’immédiat, même s’il n’y a évidemment pas mort d’homme. D’ailleurs, nul doute que cette histoire finira par se tasser le temps de le dire, tandis que le studio continue de plancher sur l’avenir du jeu.

De nombreuses mises à jour déjà annoncées

Un avenir qui, comme annoncé il y a quelques jours, promet déjà de bien belles nouveautés si l’on se fie à la feuille de route partagée par Unknown Worlds sur ses réseaux sociaux. Car outre l’arrivée de correctifs et d’améliorations de confort pour l’expérience de jeu, le studio promet également l’introduction de nouvelles mécaniques telles que le sprint et la coop, aux côtés de nouveautés majeures comme de nouveaux biomes, des créatures supplémentaires, des outils inédits, et plus encore. De quoi faire le bonheur des joueurs de Subnautica 2, donc.

Source : Discord (via GamesRadar+)