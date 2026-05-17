Subnautica 2 est un franc succès, notamment sur Steam où il a atteint un pic à plus de 460 000 joueurs en simultané, explosant le record du premier épisode et de très, très loin. On parle tout de même d'un jeu qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en l'espace de 12 heures seulement, c'est énorme et même plus que certains gros jeux AAA de l'année, c'est dire. Pour autant, tout n'est pas rose, puisque Subnautica 2 a été victime d'un piratage en règle avant sa sortie, avec une conséquence inattendue qui a poussé un développeur à réagir fermement.

En plus des précédentes polémiques entourant le studio, ses affaires contre l'éditeur Krafton, Subnautica 2 a été entaché par la diffusion d'une version non finie qui a été relayée sur les réseaux et téléchargée massivement. Un piratage qui fait écho à celui de Forza Horizon 6, lui aussi victime d'un hack il y a quelques jours. Mais alors que la plupart du temps, les pirates essaient d'être un minimum discrets, notamment pour ne pas prendre de retour de bâton, l'un d'eux n'a pas été aussi malin et a poussé un développeur à prendre la parole sèchement.

Il pirate Subnautica 2 et vient se plaindre sur Discord, c'est lunaire

Une sortie de jeu ne se fait jamais sans heurts et aussi bon soit-il, Subnautica 2 n'est pas exempt de défauts. Sur le Discord officiel, les joueurs commencent déjà à faire leur retour concernant les bugs rencontrés, ou en partageant des suggestions d'amélioration. Le studio profite ainsi de cette proximité pour améliorer son jeu et prévoir des mises à jour notamment. Mais dans un de ces fils de discussion, un joueur s'est plaint avec insistance de plusieurs bugs et a même demandé de l'aide. Le problème, il l'a fait le 13 mai, un jour avant la sortie officielle du jeu.

Une boulette qui a fait sortir l'un des développeurs de Subnautica 2 connu sous le nom de Anthony sur Discord (certainement Anthony Gallegos, le Lead Game Designer lui-même). « Ça n'a pas été simple, mais ce type a fini par se dénoncer lui-même. » a-t-il commencé avant d'ajouter non sans une touche d'amertume « Merci d'avoir piraté un jeu sur lequel j'ai travaillé pendant des années. ». Il a ensuite harponné le joueur plus vivement en se disant très déçu de cette attitude alors que c'est littéralement leur gagne-pain. « J'espère que tu vas reconsidérer tes choix de vie » a-t-il sèchement terminé son intervention et évidemment sans porter assistance aux problèmes du pirate.

Capture provenant du Discord officiel de Subnautica

Le studio reste sympa face à la situation

S'il a remis le joueur à sa place, le developpeur ne semble pas avoir pris de mesures pour le punir, et ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe dans ce genre de situation. Pour Forza Horizon 6 par exemple, le studio a prevenu qu'une enquête était en cours et que de très grosses sanctions seraient administré à ceux qui ont fauté. Subnautica 2 a peut-être été piraté, ça ne l'a pas empêché d'exploser les records et ce n'est certainement que le début. Les développeurs préparent déjà de nombreuses mises à jour notamment pour améliorer la dimension coopérative avec un chat in-game, de nouveaux outils et tout un tas d'autres contenus.