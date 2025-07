Après des nouvelles peu rassurantes et pourtant très attendues, Subnautica 2 prend la parole pour tenter de faire retomber la pression et rassurer une bonne partie de la communauté.

C’est un nom qui revient souvent quand on parle de jeux de survie. Subnautica, avec ses fonds marins à explorer et son ambiance unique, a marqué toute une génération de joueurs. Sa suite, Subnautica 2, est attendue de pied ferme. Mais ces derniers jours, un changement inattendu a semé le doute.

Trois figures historiques quittent le studio de Subnautica 2

On avait pu vous l'annoncer pour Subnautica 2, sans crier gare, Unknown Worlds a annoncé un gros bouleversement. Les trois fondateurs du studio, à l’origine de la série, ne sont plus là. Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire ont quitté leurs fonctions. À leur place ? Steve Papoutsis, ancien directeur de Striking Distance Studios, désormais nommé PDG d’Unknown Worlds.

L’annonce a surpris. Et forcément, elle a inquiété ceux qui attendent Subnautica 2. Sur les réseaux sociaux, certains joueurs ont tout de suite redouté un virage vers les microtransactions, les battle passes ou d'autres systèmes “live service” mal aimés. La crainte d’une perte d’identité était bien réelle.

Rien ne change, assure le studio

Face aux doutes, Unknown Worlds a pris la parole. Dans un message publié sur son site officiel, le studio tient à rassurer : Subnautica 2 garde le cap. L’équipe de développement est intacte. L’expérience reste centrée sur le solo. Pas d’abonnement, pas de loot box, pas de pass saisonnier.

Le nouveau directeur soutient la vision du jeu, et l’ADN de la série est préservé. L’exploration, la découverte, la narration environnementale… tout ce qui fait le charme de Subnautica sera bien là. Le studio réaffirme aussi son engagement envers le développement ouvert. L’accès anticipé reste prévu, avec une écoute active des retours des joueurs.

Même si le message se veut clair, le timing interroge. Pourquoi un tel changement de direction maintenant ? Peut-on vraiment faire partir les trois fondateurs d’un studio sans conséquences ? Officiellement, tout continue comme avant. Mais du côté des fans, la méfiance reste présente.

Source : Subnautica