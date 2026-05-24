Un jeu d'exploration avant d'être un jeu de survie, les développeurs de Subnautica 2 ont été très clairs dès le départ, leur franchise a une démarche différente des autres jeux du genre. Il y a peu, alors que les joueurs commençaient à faire entendre qu'ils voulaient trucider la faune, le studio avait répondu sèchement en conseillant les joueurs d'aller jouer à autre chose s'ils voulaient du meurtre. Pas question de massacrer la faune, même si Unknown Worlds affirme travailler à rendre celle-ci plus intéressante en nous donnant de quoi nous défendre, comme il l'explique dans une grande lettre sur Steam. Mais la communauté en a décidé autrement et a décidé de se faire plaisir à l'aide des mods.

Vous pouvez maintenant tuer les poissons dans Subnautica 2 grâce à ce mod

Même si le studio ne le permettra pas pour le moment et peut-être même jamais, les joueurs ont déjà réussi à outrepasser les règles de Subnautica 2 en développant un mod. Disponible sur NexusMods, ce contenu permet aux joueurs de tuer la faune, notamment les prédateurs, à l'aide de l'outil multifonction ou encore du résonateur sonique. Chaque créature dispose d'un niveau de vie variable, probablement proportionnel à sa taille et à son agressivité. Pour le moment, il n'y a aucune autre interaction possible, ni intérêt. Pas de ressource à récupérer sur la carcasse ni quoi que ce soit d'autre du genre.

Le créateur de ce mod de Subnautica 2 précise qu'il le mettra à jour petit à petit pour suivre l'évolution de l'accès anticipé. L'auteur a expliqué que ce mod avait pour but de donner aux joueurs le choix de faire ce qu'ils veulent en contournant la vision initiale des développeurs qui veulent continuer de faire de Subnautica une franchise où l'on est plus fragile que la faune locale, ce qui démarque la licence des autres jeux du genre selon les développeurs, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Ça n'empêche pas Subnautica 2 d'être un carton monstrueux puisqu'il s'est déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires en une petite semaine seulement.