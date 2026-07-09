À partir de maintenant, il sera possible de se défendre dans Subnautica 2. Avec la mise à jour Adaptive Measures, le jeu vous permet désormais d'affronter les animaux marins et même de les assommer. Ce n'est pas encore exactement ce que beaucoup espéraient, mais le studio a trouvé un compromis intéressant entre sa vision et la demande d'une partie de la communauté.

La mise à jour 1.1 de Subnautica 2 ajoute enfin la possibilité de se défendre

La grosse mise à jour 1.1 de Subnautica 2 a été déployée avec à son bord de nombreux changements, avec plus d'une quarantaine effectués sous l'impulsion de la communauté. Parmi les ajouts les plus attendus, c'est bien la possibilité d'affronter la faune aquatique qui retient toute l'attention. Beaucoup de joueurs demandent à ce qu'il soit possible de tuer les poissons, notamment ceux qui sont hostiles, ce que le studio a toujours refusé. Les développeurs ont toutefois trouvé une alternative intéressante, en offrant la possibilité d'assommer les poissons.

Il sera donc possible de repousser ses agresseurs dans Subnautica 2, mais de manière non létale grâce au Résonateur sonique. L'outil peut maintenant être utilisé de manière défensive. De plus, les animaux auront désormais un comportement réaliste de fuite en cas d'agression ou lorsqu'ils sentiront un danger. Une fonctionnalité qui ne manque pas de plaire aux fans qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux, même si certains regrettent toujours de ne pas pouvoir massacrer toute la faune.

Notes de patch pour la faune et la flore

Ajout d'un vrai comportement de fuite pour la plupart des créatures de Subnautica 2 si elles sont attaquées par l'outil multifonction de survie, empêchant la riposte, sauf défensivement et pour un certain temps.

Ajout d'un bref état d'étourdissement pour la plupart des créatures touchées par le résonateur sonique, empêchant la riposte, sauf défensivement et pour un certain temps.

Amélioration du regroupement des poissons lorsqu'ils nagent en banc.

Ajout d'une icône de données de scan manquantes pour le crabe clown périscopique.

Ajout d'une icône de données de scan manquantes pour le nécrolei.

Révision du Système de désignation et de découverte des créatures de Subnautica 2 afin d'assurer la cohérence avec le jeu précédent.

D'autres fonctionnalités importantes sont ajoutés

Subnautica 2 profite également de cette mise à jour 1.1 pour ajouter des options très demandées comme la possibilité de régler le champ de vision (FOV). On notera aussi des améliorations pour toute la partie construction de base, avec une augmentation de la taille du curseur de déconstruction par exemple, ou encore une meilleure lisibilité globale pour augmenter la précision lorsque l'on construit. Enfin, autre changement notable de cette mise à jour de Subnautica 2, et pas des moindres, les journaux audio ne se lanceront plus automatiquement. Ça n'a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais pour ceux qui ont vécu la superposition de dialogues entre l'IA et les journaux audio, c'était un correctif très attendu.

Autres ajouts importants de la mise à jour 1.1 de Subnautica 2

Ajout d'un curseur de champ de vision aux paramètres.

Les journaux audios ne se lancent plus automatiquement afin de limiter la confusion, surtout en multijoueur lorsque plusieurs joueurs pouvaient les déclencher pour les autres.

Meilleure fluidité de la progression du biomod en début de partie pour offrir aux joueurs plus de chances de découvrir et de mieux utiliser le système.

Ajout de deux laboratoires biologiques de plus, un dans les jardins de coraux et un dans les ruines axum.

Les joueurs peuvent maintenant débloquer un total de six biomods depuis des laboratoires biologiques trouvés dans le monde, contre quatre auparavant.

Tous les joueurs peuvent maintenant débloquer des emplacements de biomod passifs supplémentaires en scannant des créatures à l'aide du bioscanner.

Les joueurs peuvent maintenant voir le nombre de scan requis pour débloquer un emplacement et le nombre total de bioscans effectués.

Le mode Créatif de Subnautica 2 débloque maintenant tous les biomods par défaut.

Ajout de badges de déblocage pour afficher les objets récemment débloqués dans le laboratoire biologique.

Amélioration de l'expérience d'exploration d'épave avec des énigmes supplémentaires autour des déplacements et de l'oxygène.

Déplacement et ajout de récompenses afin de mieux refléter les changements d'énigmes.

Les joueurs peuvent maintenant sprinter s'ils sont hors de l'eau, que ce soit à la surface ou dans leur base.

Construction de base dans Subnautica 2

Augmentation de la taille de déconstruction maximum des bases.

Modification du placement du quai d'amarrage et du fabricateur afin de mieux s'intégrer dans de petits espaces, en accord avec les écoutilles et autres éléments de la base.

Réduction de la taille de la plateforme et des rails du quai d'amarrage afin d'occuper moins d'espace lors du placement.

Amélioration de la lisibilité des silhouettes de placement lorsqu'elles passent derrière des objets ou croisent la surface de l'eau.

Ajout d'un nouveau système de stockage qui ne contribue pas aux fabrication proches, permettant aux objets stockés de ne pas être utilisé automatiquement

Vous pourrez retrouver l'intégralité des notes de mise à jour directement sur la page Steam de Subnautica 2.